Özel güvenliği öldüren şüpheli, polis memurunun katil zanlısı çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da aracında öldürülen özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'un kan davasına kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili kardeşi Esef G. ile birlikte gözaltına alınan Abdullah G.’nin 2 yıl önce, 2 kişinin öldüğü kız kaçırma kavgasının ardından gözaltına alınıp, rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Aziz Erol’un öldürülmesi, kendisine refakat eden polis memuru Muhammet Uz’un da şehit edilmesi olayının faili olduğu ortaya çıktı. Aynı saldırıda yaralanan polis memuru Fatih Seven ise 10 gün sonra evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirmişti.

Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 23 Temmuz günü, peş peşe ateşlenen silah sesini duyup, dışarı çıkan çevre sakinleri, kimliği belirsiz kişilerin 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracın yanından koşarak uzaklaştığını gördü. Aracın yanına gelenler, sürücü koltuğundaki kişinin kanlar içinde yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen Bahattin Erol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.