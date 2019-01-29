Özel güvenlik görevlisi kaldırımda intihar etti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde bir iş yerinde özel güvenlik görevlisi Abdülgaffar D. (43), kaldırımda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, saat 05.00 sıralarında İzzetbey Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bunalıma giren Abdülgaffar D., kaldırımda başına tabancayı dayadı. Durumu fark eden çevredekiler Abdülgaffar D.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, Abdülgaffar D. tetiğe basıp tabancayı ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Abdülgaffar D., çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Abdülgaffar D.'nin cansız bedeni otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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