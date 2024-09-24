Özel güvenlik görevlisini 'Amerikan ordusunda çavuşum' diyen kadın hesabı dolandırdı! Aşk detayı gözlerden kaçmadı

Hatay'da Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde yaşayan özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Hilal Hüner, sosyal medya üzerinden 'Maria Miles' isimli bir hesap ile tanışarak sohbet etmeye başladı. Kadın fotoğrafı kullanan hesap ile ilk olarak İngilizce başlayan konuşma, ilerleyen günlerde Türkçe olarak devam etmesinin ardından Hüner, kadının kendisine aşık olduğunu iddia etmesiyle sohbet etmeye devam etti.

‘‘AMERİKAN ORDUSUNDA ÇAVUŞUM’’

'Maria Miles' isimli hesap, dolandırdığı Hüner’e, bir süre sonra Amerikan ordusunda çavuş olduğunu ve Yemen'de görev yaptığını söyleyerek, yurt dışına 2 külçe altın ve 700 bin dolar para kaçırmak için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Hüner, iddia edilen parayı gönderebilmek için kargo ücreti olarak, gönderilen hesap numarasına para gönderdi. Ardından dolandırdığını anlayan özel güvenlik Hüner, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek kendini dolandıran şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

700 BİN DOLAR İLE 2 KÜLÇE ALTINLA YOLLACAĞINI İDDİA ETTİ

'Maria Miles' isimli sahte hesapla mesajlaşmaya başlama sürecinden bahseden Hilal Hüner, "Maria Miles adında biri bana tanışmak için Instagram'dan mesaj attı. Yemen'de olduğunu ve askeri barış gücü ekibinde olduğunu söyledi. Orada büyük bir ganimet ele geçirdiğini ve bu ganimetleri kargo aracıyla ülke dışına çıkarmak istediğini söyledi. 700 bin dolar ile 2 külçe altınla Türkiye'ye gelip burada yatırım yapacağını ve beni ortak yapacağını söyledi. Benden çok hoşlanmış. Fotoğraflarımı görüp çok hoşlanmış. Bu tür işlere inanmam ama bağlandım ve mağdur durumdayım" şeklinde durumu ifade etti.

ERKEK ŞAHIS HESABINA 24 BİN 321 TL PARA GÖNDERDİ

Kadın bir hesap ile mesajlaşan Hüner, Mehmet K. isimli bir hesap numarasına kargo ücreti olarak 24 bin 321 TL göndermesinin ardından dolandırıldığını anladı.

Dolandırılan Özel Güvenlik Hilal Hüner, "Aşk yok. Bir türlü aşık olamadım. Bana durmadan mesaj atarak kargo ücretini atmamı istedi. Ben de kargo için 24 bin 321 TL ödeme yaptım. Sonra dolandırıldığımı hissettim. Başkaları dolandırılmasın, canı yanmasın ve mağdur olmasın. Bunlar çete veya şebekenin en kısa zamanda başkalarının canı yanmasın diye yakalanmasını istiyorum. Başıma bunların geleceğine inanmayan birisiyim ama maalesef başımıza geldi. 24 bin 321 TL param gitti. Kargo parası diye ödemeye gittim. Şirket hesabına yatırmam gerekirken ben gidip şahsi hesaba yatırmışım. Maria Miles'e ulaşamıyorum. Hesabını kapatmışlar ve sahte hesap kurmuş" diyerek mağduriyetini belirtti.

(İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır