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Özel güvenlik ikizler Damla ve Pınar'ın hayali polis olmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da tek yumurta ikizi Damla ve Pınar Yılmaz kardeşler (21), stadyumda güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Tolga YILDIRIM- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da tek yumurta ikizi Damla ve Pınar Yılmaz kardeşler (21), stadyumda güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. İkizlerin gelecekteki hedefi ise polis olmak. Antalya'da, Yılmaz ailesinin ilk çocuğu Damla, tek yumurta ikizi Pınar'dan 5 dakika önce dünyaya geldi. Aynı oyuncaklarla oynayıp, birlikte büyüyen ikizler, eğitim hayatlarını da bir arada sürdürdü. Damla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Basın Yayın Yüksekokulu'nu, Pınar ise Pazarlama Bölümü'nü kazandı. Ayrı fakültelerde öğrenim gören, aynı evi paylaşan ikizler, fiziksel benzerlikleriyle de ilgi odağı oldu. Ayrı ortamda olmalarına rağmen aynı duygusal etkileşimleri yaşayan Damla ve Pınar Yılmaz kardeşler, üniversite eğitiminin ardından polis olma hedefiyle iş hayatına başladı. Polislik sınavına hazırlanan ikizler, özel güvenlik görevlisi olmaya karar verdi. Özel güvenlik görevlilerinin sahip olması gereken yeterlilik sınavlarından başarı ile geçen Damla ve Pınar, 1 ay önce güvenlik görevlisi olarak iş hayatına adım attı. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un karşılaşmalarını oynadığı Antalya Stadyumu'nda görev alan ikizler, 30 bin kişilik statta güvenliğin sağlanması için mesai yapıyor. Statta devriye görevi yapan, maç günleri de protokol kapısından girişleri kontrol eden ikizler, benzerlikleriyle taraftarın da ilgi odağı oldu. Hayatları boyunca hiç ayrılmadıklarını anlatan ikizlerden Pınar Yılmaz, "Polis olmayı istiyorduk. Üniversiteden mezun olunca polislik sınavlarına hazırlanmaya karar verdik. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na gireceğiz. 2 yıl sonra yapılacak sınava kadar özel güvenlik görevlisi olmaya karar verdik. 2 yılı değerlendirmek istedik. Çalıştığımız güvenlik şirketi aracılığıyla statta işe başladık. Bu statta maçlar oluyor, polisle iç içeyiz. Onlardan bilgi alıyoruz. Maçlarda moralimiz bozulduğunda ya da sorun yaşadığımızda birbirimize yansıyor. Tek yumurta ikizi olduğumuzdan aynı hisleri yaşayabiliyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, polisler, taraftarlar bizi görünce şaşırıp bakıyor. Fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kendimizi bazen ünlü gibi hissediyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor" diye konuştu.

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