HABER

Özel güvenlik işlemleri e-Devlet'ten yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

Özel güvenlik hizmetleri sektöründeki tüm işlemlerin, e-Devlet'te bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağı öğrenildi

Özel güvenlik hizmetleri sektöründeki tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.

"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel güvenlik faaliyet izni için İçişleri Bakanlığına yapılacak başvurularda, hisse sahipleri, yöneticileri ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerin imza sirküleri, başvuru dilekçesi, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ve üniforma kataloğu istenecek.

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurularda ise başvuru dilekçesiyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu talep edilecek.

Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvurularda, başvuru dilekçesi, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formuyla kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait imza sirküleri istenilen belgeler arasında olacak.

- Eğitim tesislerine zorunlu deprem sigortası şartı

Yönetmeliğin 31. maddesinde yapılan değişiklikle, özel güvenlik eğitimi yapılacak tesisin, zorunlu deprem sigortası ve tapusunun bulunması şartı getirildi.

Özel güvenlik eğitim izni için Bakanlığa yapılacak başvuruda da kurucu, yönetici, uzman eğitici ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerinin T.C. kimlik numarası ile eğitim yapılacak tesisin adresini belirtir başvuru dilekçesi ve tesis kendilerine ait ise tapunun, kira ise kira sözleşmesinin bir örneği, eğitim yapılacak tesisin yangın sigortası poliçesinin bir sureti, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait imza sirküleri istenecek.

Özel güvenlik hizmetleri sektöründeki tüm işlemlerin e-Devlet'te bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağı öğrenildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yarım asırlık, hasatta ‘çatal elma’ bulanı ödüllendirme geleneğiYarım asırlık, hasatta ‘çatal elma’ bulanı ödüllendirme geleneği
Gelin aracıyla cadde ortasında driftGelin aracıyla cadde ortasında drift
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun özel güvenlik temel eğitimi sertifikası Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

5 kadına kabusu yaşattı

5 kadına kabusu yaşattı

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül çekilişi! MPİ canlı yayın izle

Sayısal Loto sonuçları 5 Eylül çekilişi! MPİ canlı yayın izle

Evli ve 1 çocuk annesi genç kadını dağa götürdü, sonrası korkunç

Evli ve 1 çocuk annesi genç kadını dağa götürdü, sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.