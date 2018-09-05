Özel güvenlik işlemleri e-Devlet'ten yapılacak

Özel güvenlik hizmetleri sektöründeki tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.

"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel güvenlik faaliyet izni için İçişleri Bakanlığına yapılacak başvurularda, hisse sahipleri, yöneticileri ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerin imza sirküleri, başvuru dilekçesi, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ve üniforma kataloğu istenecek.

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurularda ise başvuru dilekçesiyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu talep edilecek.

Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvurularda, başvuru dilekçesi, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formuyla kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait imza sirküleri istenilen belgeler arasında olacak.

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