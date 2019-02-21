(Özel) Güvenlik kamerasını göre göre silahı böyle çaldı

Kayseri’de bir av bayisine gelen 3 şüpheliden 1’inin güvenlik kamerasını göre göre silahı çalarak beline takması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak çalınan kurusıkı tabanca da şüphelilerden temin edilerek işyeri sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 4089. Sokak’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir av bayisine gelen 3 kişiden 1’i, dükkan sahibinin cep telefonuyla konuştuğunu fırsat bilerek tezgahta bulunan silahı alıp beline taktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şahsın yanında bulunan 2 kişide hiçbir şey olmamış gibi hareket etti. Silahı alarak beline koyan şahıs da, dükkanda bulunan güvenlik kamerasına baktıktan sonra bayi sahibiyle konuşmaya devam etti.

Bayi sahibinin durumu fark edip bildirmesi üzerine çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheliler tespit etti. Çalınan kurusıkı tabanca da şüphelilerden temin edilerek işyeri sahibine teslim edildi.



