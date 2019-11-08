Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı! 2019 84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları açıklandı. 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Sınavına ilişkin sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI YAYINLANDI

20 Ekim'de yapılan ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları yayınlandı.

SINAVA İTİRAZ TARİHLERİ

Yazılı sınav sonucuna itiraz etme tarihleri 11-15 Kasım olarak belirlendi. Otomasyon projesi öğrenci uygulamasının aktif olması halinde Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve bahse konu uygulamanın aktif olmaması halinde İl Emniyet Müdürlüklerince ÖGNET’e itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır. Yazılı sınav itiraz sonuçları 22 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak

