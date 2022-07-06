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Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı!

06.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel Güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı 26 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından merak konusu oldu. ÖGG 98. temel eğitim ve 74. yenileme eğitimi sınav soru ve yanıtları bir süre önce paylaşılmıştı. Peki Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı!

Özel Güvenlik sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bir süre önce internet sitesinde soru ve cevap anahtarını paylaşmıştı. Peki Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklama ve Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

ÖGG sınav sonuçları tarihi merak konusu oldu. ÖGG yani Özel Güvenlik sınavları 26 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınav soru ve cevapları 28 Haziran Salı günü paylaşıldı.

ÖGG sınav sonuçları 15 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak.

18-20 Temmuz tarihleri arasında ise adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı olarak kılavuzda belirtildi.

ÖGG SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖGG sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” sitesinde duyurulacak.

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