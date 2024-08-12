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Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Güvenlik sınav sonuçları

Ferhan Petek Ferhan Petek
09.08.2024 20:57
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Çeşitli alanlarda görev almak isteyen kişiler bu alanlar ile ilgili verilen belli sürelerdeki eğitimlerden geçmek zorundadırlar. Eğitimlerin ardından girilen seviye belirleme sınavlarında gerekli olan puanı alarak istedikleri ve hedefledikleri meslekler için aday konumuna gelebilirler. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler de bu alandaki sınavlara girmeli ve başarı göstermelidir. Peki, özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Güvenlik sınav sonuçları

Güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler belli bir eğitimden ve bu eğitimlerden sonra açılan sınavlardan geçmek durumundadırlar. Kişiler özel güvenlik sınavlarından belli bir oranda başarılı olarak özel güvenlik görevlisi olabilirler. Başarı gösterdikten sonra bu sınav sayesinde özel güvenlik sertifikası almaya da hak kazanırlar. Belirtilen sertifikanın düzenlenmesi Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındadır.

Özel güvenlik sınavı nedir?

Özel güvenlik sınavı teorik bilgileri ölçebilmek adına hazırlanmış çoktan seçmeli bir sınavdır. Konular güvenlik tedbirleri, temel hukuk bilgisi, ilk yardım, etkili iletişim gibi konulardan oluşur. Bu sınava girmek isteyen kişiler eğitim sürecinden geçmeli ve pratik ve teorik dersleri almalıdır.

Emniyet Genel Müdürlüğü, özel güvenlik görevlisi sınavı ve temel eğitim ve yenileme sınavı olarak 2 farklı sınav düzenlemektedir. Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler temel eğitim programına ve buna bağlı olan aynı isimli sınava girmelidir.

Silahlı ve silahsız olmak üzere 2 farklı türü bulunan özel güvenlik sınavlarında silahsız kısım 100 sorudur. Silahlı kısım ise 25 sorudan oluşur ve sorular çoktan seçmelidir. Tamamlanan eğitimlerin ardından girilen sınavlar ise genellikle 2 hafta gibi bir sürede sonuçlanır.

Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Her yıl düzenlenen özel güvenlik sınav sonuçları, sınavların ardından belli bir süre geçtikten sonra açıklanır. Örnek olarak 2024 yılı sonuçları 19 Temmuz 2024 tarihinde açıklanmıştır. Tüm süreç Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olan internet sitesinden ya da mobil uygulamadan takip edilebilmektedir.

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Özel güvenlik kamu özel güvenlik görevlisi sınavı
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