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Özel Güvenlik sınav tarihi 2020 son durum... Açıklama geldi! EGM, ÖGG sınavlarını ne zaman yapacak?

10.12.2020 09:05 | Son Güncelleme:
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Özel Güvenlik sınav tarihi 2020 son durum... Açıklama geldi! EGM, ÖGG sınavlarını ne zaman yapacak?

EGM'den son dakika ÖGG sınav açıklaması... ÖSYM ve MEB'in koronavirüs salgınından dolayı bazı sınavların ertelenmesine ilişkin karar almasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü'de 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hakkında açıklama yaptı. 2020 ÖGG sınavı ertelendi mi? 2020 ÖGG sınav tarihi ne zaman? İşte Özel Güvenlik Görevlisi sınavı son durum...

2020 ÖGG sınavı ertelendi mi sorusu gündem oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasına göre, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek Özel Güvenlik Görevlisi sınavları ertelendi. Gelen açıklamada Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi Sınavları ertelenmiştir bilgisi paylaşılırken adaylar sınavın yeni tarihini araştırıyor.

Yapılan açıklamada, "13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı 08/12/2020 tarihli bakan onayı ile ertelenmiştir" denildi. 2020 ÖGG sınav tarihi ne zaman? İşte Özel Güvenlik Görevlisi sınavı son durum...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

13/12/2020 tarihinde ülke genelinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90.Temel Eğitim ve 66.Yenileme Eğitimi Sınavları hakkında son dakika açıklaması Emniyet Genel Müdrülüğü'nin resmi internet sayfasında duyuruldu. Koronavirüs vakalarının artışının ardından binlerce kişinin sınavı ÖSYM ve MEB'in kararı ile ertelenmişti. 13 Aralık tarihinde yapılacak olan 2020 Özel Güvenlik Sınavı tarihi ertelendi.2020 ÖGG sınav tarihi ne zaman yapılacak araştıran adaylar, EGM'den yeni bir tarih duyurusu için haber bekliyor.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

EGM'DEN SON DAKİKA ÖGG SINAVI AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden son dakika yapılan açıklamada, "Başkanlığımızın 2020 yılı sınav takvimi doğrultusunda 13/12/2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı 08/12/2020 tarihli bakan onayı ile daha sonra bildirilecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu doğrultuda; ertelenen sınavlar nedeniyle kimliğini yenilemeyen özel güvenlik görevlilerinin kimlik geçerlilik süreleri yapılacak olan ilk sınava kadar geçerli sayılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

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