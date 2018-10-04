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Özel güvenlikçilerden yol kapatma eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Suriyelilerin kapatılan çadır kentinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar, farklı illere atanmalarının durdurulması için yol kapatma eylemi yaptı.

Özel güvenlikçilerden yol kapatma eylemi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, Suriyelilerin kapatılan çadır kentinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar, farklı illere atanmalarının durdurulması için yol kapatma eylemi yaptı.
İç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin Adıyaman'da yaşamaları için oluşturulan çadır kent, geçen ay bakanlık kararıyla kapatıldı. Çadır kentin boşaltılmasının ardından kampta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 204 kişinin de başka illerdeki Göç İdaresi müdürlüklerinde çalıştırılacağı bildirildi. Atama kararını durdurmak ve Adıyaman'daki kurumlarda görevlendirilmek isteyen bazı özel güvenlikçiler, öğle saatlerinde Gölbaşı Caddesi'nde toplanıp, yolu trafiğe kapattı.
Sürücülerin geçişine bir süre izin vermeyen grup adına konuşan Öz İş Sendikası Adıyaman İl Temsilcisi Gani Karababa, kamp çalışanı işçilerin zorla tayin ettirildiğini öne sürerek, "Bu arkadaşlar gittikleri yerlerde sıkıntı yaşayacak. Bu arkadaşların bir an önce tayinlerin durdurulması kendi illerinde kamu kurumlarda değerlendirilmesini istiyoruz. Yetkilileri de bu konuda duyarlı olarak arkadaşlarımızın mağduriyetlerin gidermesini istiyoruz" dedi.
Yapılan açıklamanın ardından grup, yolu yeniden trafiğe açtı.

FOTOĞRAFLI

Özel güvenlikçilerden yol kapatma eylemiÖzel güvenlikçilerden yol kapatma eylemiÖzel güvenlikçilerden yol kapatma eylemiÖzel güvenlikçilerden yol kapatma eylemi

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