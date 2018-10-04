Özel güvenlikçilerden yol kapatma eylemi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, Suriyelilerin kapatılan çadır kentinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar, farklı illere atanmalarının durdurulması için yol kapatma eylemi yaptı.
İç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin Adıyaman'da yaşamaları için oluşturulan çadır kent, geçen ay bakanlık kararıyla kapatıldı. Çadır kentin boşaltılmasının ardından kampta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 204 kişinin de başka illerdeki Göç İdaresi müdürlüklerinde çalıştırılacağı bildirildi. Atama kararını durdurmak ve Adıyaman'daki kurumlarda görevlendirilmek isteyen bazı özel güvenlikçiler, öğle saatlerinde Gölbaşı Caddesi'nde toplanıp, yolu trafiğe kapattı.
Sürücülerin geçişine bir süre izin vermeyen grup adına konuşan Öz İş Sendikası Adıyaman İl Temsilcisi Gani Karababa, kamp çalışanı işçilerin zorla tayin ettirildiğini öne sürerek, "Bu arkadaşlar gittikleri yerlerde sıkıntı yaşayacak. Bu arkadaşların bir an önce tayinlerin durdurulması kendi illerinde kamu kurumlarda değerlendirilmesini istiyoruz. Yetkilileri de bu konuda duyarlı olarak arkadaşlarımızın mağduriyetlerin gidermesini istiyoruz" dedi.
Yapılan açıklamanın ardından grup, yolu yeniden trafiğe açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
Ankara'nın göbeğinde kritik operasyon! Ebu Hanzala da o binada toplantı yapıyormuş
Pedofili, cinayet ve yamyamlık! Rusya bu haberi konuşuyor
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!
ABD'den Hindistan'a yaptırım uyarısı!
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum