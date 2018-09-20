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Özel güvenlikçiyi öldüren 'seri katil'e ağırlaştırılmış müebbet istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 6 kişiyi öldürüp, bu suçlardan 16 yıl 2 gün cezaevinde kalan ve tahliyesinin ardından özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) beğendiği tabancası için pompalı tüfekle vurarak öldüren Hamdi Kayapınar'la (39) ilgili savcılık iddianamesi hazırlandı.

Özel güvenlikçiyi öldüren 'seri katil'e ağırlaştırılmış müebbet istemi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 6 kişiyi öldürüp, bu suçlardan 16 yıl 2 gün cezaevinde kalan ve tahliyesinin ardından özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) beğendiği tabancası için pompalı tüfekle vurarak öldüren Hamdi Kayapınar'la (39) ilgili savcılık iddianamesi hazırlandı. İddianame kabul edilirse Kayapınar, 'tasarlayarak adam öldürme' ve 'yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanacak.
Geçen 2 Ağustos'ta Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz pompalı tüfekle öldürüldü. Yılmaz'ı öldürdüğü ve silahını gasp ettiği iddiasıyla olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine baskın yapılan 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, gözaltına alınıp, tutuklandı. Savcılık cinayetle ilgli iddianamesini hazırlayarak, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Hamdi Kayapınar'ın, 'Tasarlayarak adam öldürme ve yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından dava tarihi belli olacak.
7 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
Hamdi Kayapınar, 1994 yılında, henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürüp ilk suçunu işledi, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartlı Salıverme Yasası’ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin’i öldürdü, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar’ı yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, Şubat 2017'de tahliy edildi.
ÖLDÜRDÜKLERİNİ 'AV', KENDİNİ 'AVCI' OLARAK TANIMLAMIŞTI
Kayapınar 2002 yılında seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında polise verdiği ifadede, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini anlattığı öğrenildi. Kayapınar, öldürdüğü kişileri ’av’, gasp ettiği para ve eşyaları ’av ganimeti’ olarak gördüğünü anlatırken, kendisini de ’avcı’ diye isimlendirdiği belirtildi.

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Özel güvenlikçiyi öldüren 'seri katil'e ağırlaştırılmış müebbet istemiÖzel güvenlikçiyi öldüren 'seri katil'e ağırlaştırılmış müebbet istemiÖzel güvenlikçiyi öldüren 'seri katil'e ağırlaştırılmış müebbet istemiÖzel güvenlikçiyi öldüren 'seri katil'e ağırlaştırılmış müebbet istemi

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