HABER

Özel güvenlikler müstakil yasa istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Özel güvenlik görevlileri, sektörlerini yasal çerçeveye kavuşturan 5188 sayılı kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 26 Haziran'ı "Özel Güvenlik Günü" olarak kutluyor - Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı: - "Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerekiyor. Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi bize ait bir yasa istiyoruz. 5188 sayılı kanun bizim için önemli ama kapsayıcılık bakımından yetersiz. Yetkililerin, yeni dönemde bu yönde gerekli adımları atmasını talep ediyoruz"

ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını belirleyecek müstakil bir yasa talep ettiklerini bildirdi.

Çağırıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un kabul edildiği 26 Haziran 2004'ü meslekleri için milat kabul ettiklerini belirtti.

Üç yıldır 26 Haziran'ı "Özel Güvenlik Günü" olarak kutladıklarını vurgulayan Çağırıcı, sendikalarına bağlı şube ve temsilciliklerce kendilerine ait özel günün yurt genelindeki çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi.

Çağırıcı, "Özel güvenlik görevlileri, gece veya gündüz, yaz ya da kış demeden vatan ve devlet ile milletimizin can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Polis ve askerimizle el ele, omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde çalışan özel güvenlikler, her zaman devletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde olacaktır." dedi.

- Kamu düzeni için vazife başındalar

Türkiye genelinde aktif görev yapan 320 bine yakın özel güvenlik görevlisinin bulunduğuna dikkati çeken Çağırıcı, şöyle konuştu:

"Özel güvenlikler, kamu düzeninin sağlıklı yürüyebilmesi için her daim vazifelerinin başında. Yapılan işin önemi ve hassasiyeti düşünüldüğünde, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının müstakil bir kanunla belirlenmesi gerekiyor. Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi bize ait bir yasa istiyoruz. 5188 sayılı kanun bizim için önemli ama kapsayıcılık bakımından yetersiz. Yetkililerin, yeni dönemde bu yönde gerekli adımları atmasını talep ediyoruz."

Sendika olarak "Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme" sloganıyla özel güvenlik görevlilerinin toplumdaki varlığına dikkati çekmek istediklerini ifade eden Çağırıcı, üyelerinin çalışma şartları ve gelirlerini iyileştirmek için gayretlerini sürdürdüklerini vurguladı.

- Özel gün motivasyonu yükseltiyor

"Özel Güvenlik Günü"nün sektörde çalışanların motivasyonunu yükselttiğini anlatan Çağırıcı, bu günün özel güvenliklerin sorun ve taleplerini dile getirilmek için farkındalık sağladığını belirtti.

Özel güvenlik görevlilerine gösterdiği ilgi ve verdiği desteklerden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Çağırıcı, "BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile birlikte hazırladığımız ve şu anda TBMM'de olan yasa teklifimizin onaylanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz." dedi.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev müze olacakMuhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev müze olacak
Arkeolojik kazıda "testi kebap" izlediArkeolojik kazıda "testi kebap" izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Özel Güvenlik Günü" Güvenlik-İş Sendikas Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

Nemrut Dağı'na zorlu yolculuk

Her gün bu yolu geçiyorlar! Tam 15 kilometre boyunca...

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

Cadde ortasında feci anlar! Saniye saniye görüntülendi

Cadde ortasında feci anlar! Kimse bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.