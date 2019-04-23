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(Özel Haber) 23 Nisan okulun gelir kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı kırsal Gülbağlık Mahallesi’nde 23 Nisan etkinlikleri farklı bir boyuta taşındı.

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı kırsal Gülbağlık Mahallesi’nde 23 Nisan etkinlikleri farklı bir boyuta taşındı. Tamamı çiftçilik yapan bin 400 nüfuslu mahallede vatandaşlar, gösteriler sırasında öğrencilerin oyun alanına koyulan kutulara para atarak 1 saat içinde yaklaşık 16 bin TL topladı.
Denizli’nin Kale ilçesine bağlı kırsal Gülbağlık Mahallesi’nde düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri görenleri şaşkına çevirdi. Okula maddi yardımda bulunmak isteyen mahalle halkı, gösteriler sırasında oyun alanına okul aile birliği tarafından koyulan kutulara para attı. Çeşitli gösterilerin ve oyunların sergilendiği etkinliklerde, öğrencilerin başında paraları çeviren sonrasında kutulara atan veliler adeta birbirleriyle yarıştı. Gösteri aralarında okul aile birliği üyeleri tarafından toplanan paralar, tek tek sayıldı. 1 saat süren etkinliklerde okula yaklaşık 16 bin TL para toplandığı Okul Müdürü Mehmet Ali Honluk tarafından, gösteri alanında vatandaşlara duyuruldu.

"Paralar okulun ihtiyaçlarında kullanılıyor"
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Gülbağlık Mahalle Muhtarı Ahmet Önkol, 23 Nisan kutlamalarında toplanan yaklaşık 16 bin TL paranın okulun ihtiyaçları için harcandığını söyledi. Mahalle halkının okula maddi ve manevi destek amaçla para verdiğini aktaran Önkol, halkın eğitime de büyük önem verdiğini kaydetti. Mahallelinin destek için seferber olduğuna dikkat çeken Önkol, "Tüm veliler ve vatandaşlar, öğrenciler oyununu oynarken para çeviriyorlar. Bu para tamamen gönüllülük esasına göre toplanıyor. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.
Uygulamanın yıllardır sürdüğünü belirten Özlem Önkol isimli vatandaş ise, eğlencelerin hem 23 Nisan kutlaması olsun diye hem de okula destek olsun diye yapıldığını aktardı. Önkol, her yıl 15-20 bin lira arasında bir paranın toplandığını dile getirdi.
Toplanan tüm paranın okul aile birliği tarafından okulun banka hesabına yatırılacağı ve okulun ihtiyaçları dahilinde kullanılacağı bildirildi.

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