(Özel Haber) 50 yıllık kalorifer tesisatçısı 10 yıldır yaptığı maketlerle dikkat çekiyor

Uşak’ta kalorifer tesisatçılığı işinden emekli olduktan sonra 10 yıldan bu yana model uçak ve hobi eşyaları yapan 72 yaşındaki Uğur Kavcı, anaokulu öğrencileri için minyatür oyuncaklar yapıyor. Yaptığı maketler ilgi gören Kavcı, çocukları ve gençleri teknolojiden biraz uzak durarak model ve maket oyuncak yapmaya davet etti.

50 yıla yakın süredir kalorifer ve doğalgaz tesisatçılığı yaptıktan sonra emekli olan Uğur Kavcı, yaklaşık 10 yıldan bu yana hobi olarak maket oyuncaklar yaptığını söyledi. Maket yapımının kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü aktaran Kavcı, “İlk önce maket uçak yapımına başladım, uçağa çok merakım var benim. Sonra süs kabaklarına, sonra da minyatür oyuncak yapmaya başladım. Bunları yaptıkça zevk alıyorum ve hoşuma gidiyor. Önceden malzeme sıkıntısı yaşıyordum, şimdi bu sorunu da aştık. Sabah evimden çıktığım zaman ilk işim dükkana gelmek, dükkana geldiğim zaman huzur buluyorum” ifadelerini kullandı.

Oyuncakları ıhlamur ve balsa ağacından yapıyor

Oyuncakları genellikle ıhlamur ve balsa ağacından yaptığını, çocuklara zarar verecek bir malzeme kullanmadığını vurgulayan Kavcı, “Çok mecbur kalırsak su bazlı malzeme kullanıyorum. Neler yapıyorum? Evler var, sulardan geçmek için köprüler var, bahçe korkulukları var, okullarda kullanılan kara tahtalar var, masa sandalyeler var. Ayrıyeten yumurtalarından çıkmış seramikten yapılma kaplumbağalar var. Çocukların ilgisini çekecek kazmalar, kürekler var, hepsi ilgi çekici. Dışarıdan çok talep var ama oralara yetiştiremem, sadece Uşak’taki çocuklar için yapıyorum. Buradan velilere ve öğretmenlere sesleniyorum, gelsinler çekinmesinler” şeklinde konuştu.

