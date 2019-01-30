(özel haber) 6’sı engelli 18 yabancı uyruklu misafir ebru sanatı öğrendi

Eskişehir’e Erasmus projesi kapsamında Polonya, Yunanistan ve Romanya’dan gelen 6’sı engelli 11 öğrenci ve 7 öğretmen, Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ebru sanatını öğrendi.

Erasmus Plus KA 229 projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 18 kişilik yabancı uyruklu grup, Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ebru sanatı eğitimi aldı. Misafir öğrenci ve öğretmenler fırçalar yardımıyla boyaların katmanlar halinde tekneye serpilmesini ve oluşturulan desenlerin kâğıt üzerine aktarılmasını hayranlıkla izledi. Ebru sanatının nasıl yapıldığını gözlemleyerek öğrenen misafirler daha sonra fırçalar eşliğinde boyaları suya ve kâğıda işledi. Konuyla ilgili Polonyalı öğrenci Balau Marco Gabriel ebru sanatından çok etkilendiğini söyledi. Gabriel, "Çok etkilendim. Güzel bir sanat ve bunu kendim yapabiliyorum. Aslında yapabildiğim tek sanat bu. Dün çanak, çömlek yapmaya gittik. Kendi elimle şekillendirdiğim bir şey çok hoşuma gitti" dedi.

"Genç insanların yeni kültürler tanımaları çok önemli"

Polonyalı öğretmen Barbara Bauerek Matloch ise engelli öğrenciler için projenin anlamlı olduğunu belirterek, "Türkiye’ye ilk gelişim değil. Daha önce birçok kez geldim. Buraya gelmeyi çok seviyorum. İnsanlar, kültür ve yemekler çok güzel. Burada olmayı seviyorum. Buraya engelli öğrencilerimizle beraber geldik. Engelli öğrencilerin yurt dışına çıkma imkânları çok fazla olmuyor. O yüzden proje onlar için bir şans. Yaptığımız aktiviteler çok güzel. Hem basitler hem de engelli öğrencilerimizin yapabileceği aktiviteler. Hem güzel hem de basit olduğu için çok güzel deneyim kazandılar. Özellikle genç insanların seyahat etmeleri, yeni kültürler tanımaları çok önemli. Burada yeni arkadaşlıklar edindiler. Gençler için çok önemli bir fırsat" diye konuştu.

"Türk ve İslam kültürünü, ülkemizi, şehrimizi tanıtıyoruz"

Son olarak Sarar İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Kaymakçı ise, "Projemiz Erasmus Plus Projesi. Engelli farkındalığını artırmak ve kültür aktarımı yapmak üzere Yunanistan, Polonya, Romanya ile yapmış olduğumuz bir proje. Dışarıdan gelen misafirlerimize kültür aktarımı yapıyoruz, Türk ve İslam kültürünü, ülkemizi, şehrimizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin de özel eğitim alan çocuklarla ilgili farkındalığını artırıyoruz. Bu konuda şuan 3 ülkeden misafirlerimiz var. Projenin devamında bizim öğrencilerimizde öncelikle Romanya’ya sonra Yunanistan ve Polonya’ya giderek oradaki eğitim-öğretim ortamlarını görecekler. Dil bilgilerini artıracaklar. Böyle bir farkındalık çalışmamız var. Proje kapsamında yurt dışından 18 misafirimiz geldi. Yurt içerisindeki özel eğitim okulumuzdan 10 kişi var. Bizim de 20 öğrencimiz projeye dâhil oldu. Okulumuzu tanıttık. İmam hatibin ne iş yaptığını anlattık onlara. Daha sonra Türk kültürünü, çanak yapımını, Türk zekâ oyunu olan mangala hakkında bilgi verdik. Bugün ebru sanatımızı anlattık" ifadelerini kullandı.

