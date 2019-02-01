(Özel Haber) Aç kalan domuzlar şehre indi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde aç kalan domuzlar, şehir merkezine inerek yiyecek aradı.
İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesinde ara sokaklarda domuz gören vatandaşlar durumu polisi arayarak ihbar etti. İhbarın alınmasının ardından yönlendirilen ekipler, domuzların herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için bölgeyi kontrol altında tuttu. Bir süre çöplüklerde ve boş arazilerde yiyecek arayan domuzlar, dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.
'Maceracı' için istenen ceza belli oldu
ABD Filistin'e yardımı kesti
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
Fransa'da 'First Lady bakan atamalarına bile müdahele ediyor'
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum