(Özel haber) Aileleriyle birlikte ormanlık alana kuş yuvası yaptılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından sömestr tatilinde ailelerin de katkısıyla yapılan kuş yuvaları, ağaçlara yerleştirildi.

TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2/E sınıfı 40 öğrencisinin, ’aynı gökyüzünü paylaşıyoruz’ sloganıyla yaptıkları kuş yuvaları, aileleri ve öğretmenleri nezaretinde ağaçlara asıldı. Programa öğrenciler, veliler, Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, Milli Eğitim Şube Müdürü Ayfer Er, okul idarecileri katıldı.

Etkinlik öncesi bir konuşma yapan projenin sorumlusu okul öğretmenlerinden Murat Derin, "Okulumuzda birçok etkinlikler ve sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda eğitim gören 2/E sınıfımızdaki öğrencilerimize sömestr tatilinde aileleriyle bol bol vakit geçirip gezmelerini istedik. Tatil döneminde herkesin aileleriyle birlikte bir kuş yuvası yapmasını rica ettim. Sağ olsunlar öğrencilerimiz ve velilerimiz katkıda bulunarak projemizin gerçekleştirmesinde katkıda bulundular. Bugün de bunları asmak için ormanlık alana öğrencilerimiz ve velilerimiz de birlikte geldik. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin ise, "Öğrencilerin ve velilerin böyle bir etkinlik yapması gerçekten çok güzel ve anlamlı. Bizleri davet ettiler ve geldik. Birbirinden güzel kuş yuvaları yapmışlar. Burada çocuklarımıza hem hayvan sevgisi hem de insan sevgisi aşılamış oldular" dedi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Ayfer Er, milli eğitim olarak öğrencilere eğitimin yanı sıra böyle güzel projeler de yaparak çocuklara doğa, hayvan sevgisini öğretmeye katkıda bulunduklarını ifade etti.

Son olarak konuşan okul müdürü Fikret Kılıç da, "Öğretmenimiz bizden böyle bir proje istedi. Tatilde hem ailerimizle vakit geçirdik hem de birbirinden güzel kuş yuvalarını yapıp getirip buraya ormanlık alana ailelerimizle birlikte asmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Veliler de projede bir nebze de katkılarının olmasından dolayı mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan kuş yuvaları veliler ve öğrenciler tarafından ormanlık alandaki ağaçlara asıldı.