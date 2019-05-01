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(Özel Haber) Albüm için ağaçların çiçeklerini döktüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Düğün mevsiminin açılmasıyla birlikte fotoğraf çekilmek isteyenler Botanik Park’a akın ediyor.

(Özel Haber) Albüm için ağaçların çiçeklerini döktüler

Düğün mevsiminin açılmasıyla birlikte fotoğraf çekilmek isteyenler Botanik Park’a akın ediyor. Ancak fotoğraf karesinin farklı olması için ağaçların çiçeklerini dökenler ise bu kadarına da pes dedirtiyor.
Dış mekan fotoğrafı çekinmek isteyen vatandaşlar, Japon bahçesi, Fransız bahçesi, İngiliz bahçesi, gül bahçesi, kaya bahçesi, şekilli bitkiler bahçesi, kokulu bitkiler bahçesi, lâle bahçesi gibi bir çok farklı alana sahip olan Botanik Park’a akın ediyor. Yeşilinden göletine, bisikletinden çocuk parkına kadar farklı fotoğraflar çekilmeye imkan veren Botanik Park, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte büyük rağbet görmeye başladı. Her bir köşesinde bir çiftin fotoğraf çekildiği parkta fotoğrafçıların albümün farklı olması için yaptığı çevre katliamı tepki görüyor.
Güneşli havayı gören 150 türden 8 bin ağacın birçoğu yavaş yavaş çiçeklerini açmaya başlarken, gelin ve damadın fotoğraf karelerine de girmeyi başarıyor. Ancak fotoğraf karesinde ağaçların çiçeklerine de yer vermek isteyen fotoğrafçılar, ağacın dallarını sallayarak çiçekleri dökmeye çalışıyor. Çevreden geçenlerin şaşkın bakışları arasında çekimlerine devam eden ekibin ağacın altından ayrılmasından sonra bir başka ekibin aynı hatayı yapması dikkatlerden kaçmadı.

(Özel Haber) Albüm için ağaçların çiçeklerini döktüler

(Özel Haber) Albüm için ağaçların çiçeklerini döktüler

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