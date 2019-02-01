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(Özel Haber) Asrın güreşçisi kayak pistlerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:05 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, kayak tatili için Erzurum Palandöken’i tercih etti.

(Özel Haber) Asrın güreşçisi kayak pistlerinde

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, kayak tatili için Erzurum Palandöken’i tercih etti. Ailesiyle birlikte pistlerde kayak yapan Yerlikaya’ya sporcular ve vatandaşlar yakın ilgi gösterdi.
Yarı yıl tatilinin son haftasında ailesiyle birlikte Erzurum’a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Palandöken’de kayak yaptı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ile Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Doç. Dr. Fatih Kıyıcı’nın eşlik ettiği Yerlikaya, yeteneğiyle dikkat çekti.
Daha önce bir kez kayak yaptığını belirten Yerlikaya, "Çok zevkli ve eğlenceli bir spor. Daha önce denemiştim ama çok izin sürmemişti. Bu kez daha iddialıyım" dedi.
Asbaşkan Kıyıcı’nın öğretileriyle kısa sürede dönüşleri öğrenen Yerlikaya’ya sporcular ve vatandaşlar yakın ilgi gösterdi. Sporcularla bir süre sohbet eden Yerlikaya, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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