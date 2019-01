(Özel Haber) At arabalı çocuk hırsızlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde at arabası ile mahalle arasında gezerek evlerin alüminyum sinekliklerini çalan 3 küçük çocuk güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Tuzcumurat Mahallesi sakinlerinin bir süredir sıkıntı yaşadığı hırsızlık olayları sonrasında vatandaşlar kurdukları güvenlik kamerası sonrasında gördüklerine inanamadı. At arabasıyla sokağa gelen 3 çocuk zemin katlardaki alimünyum sineklikleri sökerken güvenlik kameralarına yakalandı. Bölgede hırsızlık olaylarının arttığı ifade eden vatandaşlar, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.