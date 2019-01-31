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(Özel Haber) At arabalı çocuk hırsızlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 10:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde at arabası ile mahalle arasında gezerek evlerin alüminyum sinekliklerini çalan 3 küçük çocuk güvenlik kameralarına yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Tuzcumurat Mahallesi sakinlerinin bir süredir sıkıntı yaşadığı hırsızlık olayları sonrasında vatandaşlar kurdukları güvenlik kamerası sonrasında gördüklerine inanamadı.

(Özel Haber) At arabalı çocuk hırsızlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde at arabası ile mahalle arasında gezerek evlerin alüminyum sinekliklerini çalan 3 küçük çocuk güvenlik kameralarına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Tuzcumurat Mahallesi sakinlerinin bir süredir sıkıntı yaşadığı hırsızlık olayları sonrasında vatandaşlar kurdukları güvenlik kamerası sonrasında gördüklerine inanamadı. At arabasıyla sokağa gelen 3 çocuk zemin katlardaki alimünyum sineklikleri sökerken güvenlik kameralarına yakalandı. Bölgede hırsızlık olaylarının arttığı ifade eden vatandaşlar, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

(Özel Haber) At arabalı çocuk hırsızlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı

(Özel Haber) At arabalı çocuk hırsızlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı

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