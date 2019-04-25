(Özel Haber) Bahar geldi, alerjik hastalıklar çoğaldı, bitki çaylarına rağbet arttı

Türkiye’de etkili olmaya başlayan bahar havasıyla birlikte özellikle alerjik hastalıklar da çoğalmaya başladı. Hava değişiminden dolayı hastalanan insanların vazgeçilmez içeceği de bitki çayları oldu. Vatandaşlar, özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak için çeşitli bitki çaylarına yönelirken, aktarlar bitki çaylarının işin ehli kişilere danışılarak tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Baharın gelmesi, sık sık sıcaklık değişimlerinin yaşandığı günler, soğuk algınlığı, nezle, grip ve alerjik hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Vatandaşların hastalıklardan korunmak için ilk başvurdukları yöntem ise bitki çayları oluyor. Bahar havası bitki çaylarına rağbeti artırırken, aktarlarda en çok zencefil, zerdeçal, tarçın, ıhlamur, adaçayı gibi şifalı bitkiler ile çeşitli bitkilerin bir araya getirildiği karışımlar satılıyor. Ancak, işin ehli aktarlar, şifalı bitkilerin sayılamayacak kadar çok yararının yanında, içerikleri nedeniyle çeşitli hastalıklarla ilgili zararları da olabileceği, dolayısıyla bilinçli kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor. Özellikle toz bitki çayı alırken vatandaşların dikkatli olmasını isteyen aktarlar, hazır ürünlerin içine başka katkı maddeleri katılabileceğini, o yüzden toz alırken dikkatli olmalarını istedi.

"Bahar geldi güller açtı, ortaya hem neşe hemde hastalık saçtı"

Mersin’in en işlek caddelerinden Silifke Caddesi üzerinde 45 yıldır aktarlık yapan Mahmut Karadayı, bu günlerde vatandaşların dikkatli olmasını isteyerek, "Bahar geldi güller açtı, ortaya hem neşe hem hastalık saçtı. Çünkü artık bahar nezlesi, bahar alerjisi arttı. Bahar havası saati saatine uymaz. Bir saati yazdır bir saati kıştır. İnsanların bu havalara çok dikkat etmesi lazım. Bahar havasında insanların kendilerini kollamaları lazım. Yani hava güneşli diye hemen ince giyinmeye gerek yok. Bu havada tedbirli giyinmek lazım. Bir de baharda insanların vücut direnci çok zayıftır. İnsanların bu dönemde takviyeler alması lazım. Bunu da temin için tıbbı değil de bitkisel, doğanın verdiği nimetlerden faydalanmak gerekiyor. Bunların en başında bu dönemde alerjiye karşı bitkiler var. Bunları kullanması lazım. İnsanlar bu takviyelerle vücutlarının bağışıklık sistemlerini güçlendirsinler hiç korkuya gerek yok" dedi.

"Hazır toz bitki çaylarının yüzde 99’u katkılıdır"

Şu anda insanların aldığı bitkilerden de bahseden Karadayı, “İnsanlar en çok şu anda zerdeçal, zencefil ve tarçın alıyorlar. Çünkü bunlar hem bağışıklık sistemini güçlendirici hem de başka bölgelere de faydası olan bitkiler. Bu bitkilerin hiçbir yan etkileri yok. Bunları da toz halinde kullanmalarında fayda var. Toz halinde derken ama bu bitkilerin gerçeğini bulmak lazım. Çünkü hepsi katkılı. Tarçının kilosu normal haliyle 50 ile 60 lira ama adam dövülmüşüne 25 lira istiyor. Çünkü onun yüzde 80’ı fındık kabuğu. Mesela zencefilin tozunda mısır ve nohut unu koyuyorlar. Vatandaşlar bunları alırken dikkat etsinler. Vatandaş bunları alırken gözlerinin önünde çektirsinler ve alsınlar. Hazır aldıklarının yüzde 99’u katkılıdır. İnsanların vücudu için faydalı birçok bitkisel ürün vardır. Özellikle insanlar karaciğer ve akciğerlerini sağlam tutsunlar gerisi önemli değil. Onlara göre de birçok bitkisel ürünler var” ifadelerini kullandı.