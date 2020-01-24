Bin yıldır oradaydı! Edremit'in ünlü zeytin ağacının yeri değişti

Altınoluk Mahallesi’nde yaklaşık bin yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacı koruma altına alınarak özel ekipmanlar ve vinç yardımıyla yerinden sökülerek Edremit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesindeki yeni yerine dikildi.

Kış aylarının ilk günlerinde taşınabiliyor

Zeytin ağaçlarının taşınabildiğine dikkatleri çeken Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytin ağaçlarının kış aylarında taşınabileceğini ancak taşınırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu söyledi. İşte Dr. Kıvrak'ın konuyla ilgili açıklamaları:

EN ÖNEMLİ HUSUS BUDAMAK “Kış aylarına ilk girdiğimiz günlerde zeytin ağaçları taşınmaya başlanabilir. Zeytin ağaçlarını taşırken dikkat edilmesi gereken husus öncelikli olarak budamak. Belli ölçülerde ağacın tacını çok ciddi oranda düşürüyoruz. Ondan sonra toprağı kazıyoruz. Kazdıktan sonra taşıyacağımız yerdeki çukurunu hazırlıyoruz. Köklere çok fazla zarar vermeden taşıyabiliyoruz. Zeytin ağacının kökleri yüksektir. ”