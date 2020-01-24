HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bin yıldır oradaydı! Edremit'in ünlü zeytin ağacının yeri değişti

Bin yıldır oradaydı! Edremit'in ünlü zeytin ağacının yeri değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:25 | Son Güncelleme

Lezziz zeytinleriyle ünlü Balıkesir'in Edremit ilçesinde bin yaşındaki zeytin ağacı, olduğu yerden sökülerek 30 kilometre uzaktaki ilçe merkezine dikildi. Nakilin gerçekleştiği sırada neler yapıldığı ise doğaseverlerde merakı uyandırdı.

Altınoluk Mahallesi’nde yaklaşık bin yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacı koruma altına alınarak özel ekipmanlar ve vinç yardımıyla yerinden sökülerek Edremit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesindeki yeni yerine dikildi.

Kış aylarının ilk günlerinde taşınabiliyor

Zeytin ağaçlarının taşınabildiğine dikkatleri çeken Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytin ağaçlarının kış aylarında taşınabileceğini ancak taşınırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu söyledi. İşte Dr. Kıvrak'ın konuyla ilgili açıklamaları:

EN ÖNEMLİ HUSUS BUDAMAK

EN ÖNEMLİ HUSUS BUDAMAK
“Kış aylarına ilk girdiğimiz günlerde zeytin ağaçları taşınmaya başlanabilir. Zeytin ağaçlarını taşırken dikkat edilmesi gereken husus öncelikli olarak budamak. Belli ölçülerde ağacın tacını çok ciddi oranda düşürüyoruz. Ondan sonra toprağı kazıyoruz. Kazdıktan sonra taşıyacağımız yerdeki çukurunu hazırlıyoruz. Köklere çok fazla zarar vermeden taşıyabiliyoruz. Zeytin ağacının kökleri yüksektir. ”

VERİMİ ARTTIRMAK İÇİN...

VERİMİ ARTTIRMAK İÇİN...
“Götürdüğümüz yerde çukurun içine itina ile yerleştirdikten sonra mutlaka toprak tahliline göre gübrelemesini yapıp biraz da hayvan gübresi verdiğimizde zeytin ağaçlarının verimi artıyor. Her yıl değişik sebepler ile zeytin ağaçlarını taşımak veya kesmek zorunda kalınabiliyor. Bu noktada biz kesilmesinden yana değiliz. Başka uygun alanlara taşınmasından yanayız.”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit zeytin ağacı

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması

AFAD'dan Manisa depremiyle ilgili açılama: Çok güçlü

Ceren Damar cinayeti davasında karar günü

Ceren Damar cinayeti davasında karar günü

2020 askerlik yerleri sorgulama (e-Devlet 2000/1 askerlik sınıflandırma ve bedelli askerlik yerleri)

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Haydarpaşa Garı restorasyonunda sona gelindi

Haydarpaşa Garı restorasyonunda sona gelindi

'Evde hırsız var' ihbarında bulundular! Hem hırsızlar hem ev sahipleri gözaltına alındı

İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay!

Son dakika: Ankara'da eski polislere FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da kritik operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.