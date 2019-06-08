(Özel Haber) Bisikletli seyyah 8 günde İzmir’den Edirne’ye geldi

İzmir’den yola çıkan genç bisikletli seyyah Uğur Yüksel, bisikletiyle yaptığı yolculuğun sekizinci gününde Edirne’ye ulaştı. Yüksel, rotasında Yunanistan’a geçerek, Selanik’ten tekrar İzmir’e döneceğini söyledi.

Özel bir şirkette çalışan Uğur Yüksel (26), uzun zamandır hayalini kurduğu bisiklet rotasının bir bölümünü Edirne’ye vararak gerçekleştirdi. 8 gün önce tek başına bisikleti ve sırt çantası ile yola çıkan genç seyyah, sekizinci günün sonunda Edirne’ye ulaştı. Bir günlük konaklamasında, kadim şehir Edirne’nin tarihi yerlerini gezdiğini dile getiren Yüksel, başta Selimiye olmak üzere şehrin taş köprülerine, camilerine, nehirlerine hayran kaldığını belirtti.

Yarın Yunanistan’a çıkış yapacağını ve Selanik’e vardıktan sonra Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret edip, tekrar İzmir’e dönmeyi planladığını belirten Yüksel, uzun zamandır hayalini kurduğu yolculuğu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



