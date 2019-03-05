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(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 08:53 | Son Güncelleme

Bursa’da bir otomobil sürücüsü ana yolda geri geri ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki bir araca çarpması ve daha sonra yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Mudanya ilçesinde meydana geldi.

Bursa’da bir otomobil sürücüsü ana yolda geri geri ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki bir araca çarpması ve daha sonra yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç sürücüsü ana yolda gece saatlerinde geri geri ilerlediği anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada kayan araç park halindeki bir otomobile çarptı. Sürücü, daha sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu sırada arkası dönük ilerleyen bir yayanın da kaza sonrası korkması güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki araçta maddi hasar oluştu.

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza

(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza
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