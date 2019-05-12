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(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 03:28 | Son Güncelleme

Bursa’da, Bursa Folklor Eğitim Merkezi (BURFEM) üyesi gençlerden oluşan folklor grubu, mahalle sakinlerini def, davul ve klarnet eşliğinde Balkan ezgileriyle sahura kaldırdı.

Bursa’da, Bursa Folklor Eğitim Merkezi (BURFEM) üyesi gençlerden oluşan folklor grubu, mahalle sakinlerini def, davul ve klarnet eşliğinde Balkan ezgileriyle sahura kaldırdı. Yüzlerce mahalleli kortej eşliğinde şarkılar söyleyip börek topladı.
BURFEM üyeleri, organizasyon için merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’ndeki dernek lokalinde toplandı. Rumeli yöresine özgü kıyafetler giyen gençler, def, davul, darbuka, akordiyon ve klarnet eşliğinde Balkan müziklerini çalıp yöresel şarkılar söyleyerek Gülbahçe ve Selamet mahallelerinde sokakları dolaştı ve halkı sahura kaldırdı. Organizasyona kent sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Mahalleli, sokak sokak dolaşan ve yöresel halk oyunlarını sergileyen gençlere evlerinde yaptıkları börek ve tatlılardan ikram etti. BURFEM folklor grubu ile üyeleri, daha sonra dernek binasında vatandaşlarla birlikte sahur yaptı. BURFEM Başkanı Adem Serbest, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, organizasyonu bu yıl 8’inci kez düzenlediklerini söyledi. Rumeli kültürünü tanıtmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Serbest, şöyle konuştu: "Şu an tüm hemşirelerimiz etkinliğimizi çok hoş karşılıyor. Camlarda balkonlarda bulunan vatandaşlar bize güzel tepkiler veriyor. Aynı zamanda tatlı ve böreklerini yaptılar. Bu ikramlarını bize veriyorlar. Çocuklar ve gençler bu akşamı aylar öncesinden sabırsızlıkla beklediklerini belirttiler. Bizde ayrı bir heyecan duyduk. Bu akşamda etkinlik sonunda, mahalle halkımız ve gençlerimizle sahuru gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı birlikteliğin olduğu bir ay. Biz de yapmış olduğumuz etkinlikle tüm Rumeli camiası ve Bursa halkının birlikteliğini sağlıyoruz" diye konuştu. Etkinliğe katılan Ak Parti Bursa Millet Vekili Refik Özen ise, " Bu gece yine farklı bir gece yaşıyoruz. Başkanında belirttiği gibi sekizincisini düzenliyoruz. Ramazan ayı rahmet ve bereket ayı. Aynı zamanda birlik ve beraberlik ayındayız. Rumeli camiası özellikle Bursa’da demografik olarak yoğun nüfusa sahip. Bende bu camianın içinden çıkan biri olarak, bu gece arkadaşlarımız ve mahalle sakinlerimizle beraber olmayı tercih ettik ve ferklı bir sahur gerçekleştiriyoruz" dedi.

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı

(ÖZEL HABER) - Bursalılar sahura balkan konseriyle uyandı
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