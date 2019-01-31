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(Özel haber) Donan Çıldır Gölü üzerinde ısınmak için soba yaktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

Kars’ta yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezen vatandaşlar, buz üzerinde yakılan soba başında çay içerek ısınıyor.Doğal güzellikleriyle kış mevsiminde bölgenin cazibe merkezi haline gelen, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Çıldır Gölü’nde renkli görüntüler yaşanıyor.

Kars’ta yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezen vatandaşlar, buz üzerinde yakılan soba başında çay içerek ısınıyor.
Doğal güzellikleriyle kış mevsiminde bölgenin cazibe merkezi haline gelen, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Çıldır Gölü’nde renkli görüntüler yaşanıyor. Atlı kızak sahipleri donan göl üzerine soba kurdu. Atlı kızakla kayan vatandaşlar yanan soba başında ısındı.
Çocuğuyla birlikte Çıldır’a İzmir’den geldiğini belirten Tamer Işık, "Oradaki o doğallık, tezeğin kokusu çocukluğuma götürü. Erzincan’da ben de büyüdüğüm yaşlarda böyle sobalarda ısındık. Güzel keyifli, oğlum da yaşasın istiyorum" dedi.

"Atlı kızak sürmek istiyordum"
Geziye çıkarken kızak sürmek istediğini belirten Sema Ok, "Bu geziye çıkarken, en büyük hayalim buydu bu göl üzerinde buzda, atla beraber kaymak ve atı sürmek. Kaptanımız da bana o şansı verdi" diye konuştu.
Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle Kars’a gelen vatandaşlar, zamanlarının büyük kısmını donan Çıldır Gölü’nde geçiriyor. Vatandaşlar atlı kızaklar ile göl üzerinde tatlı bir gezintiye çıkıyor. Muhteşem doğanın keyfini çıkaran misafirler doğal güzellikleri fotoğraflıyor. Kısa kızak turunun ardından buz üzerinde yanan soba başında toplanan vatandaşlar burada ısınıyor.

"Atlar kavga etti, kızak üstünde kısa süre panik yaşandı"
Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla gezintiye çıkan vatandaşlar zaman zaman da korku ile heyecanı bir arada yaşıyor. İki atlı kızağın aynı anda gezinti yaptığı sırada atlardan birisi diğer ata saldırdı. Atı ısırmak için hamle yapan hayvan, kızak üzerinde bulunan vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda at sahipleri erken müdahale ederek atların kavgasını önlendi.

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