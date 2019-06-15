(Özel Haber) Edirne’de 5 vakit açık ‘cami’ kütüphanesi

Edirne’de, ‘Tamburacılar Camii’ olarak da anılan 140 yıllık Hüseyin Bin Kemal Camii, 5 bin kitaplık arşivi ile adeta bir şehir kütüphanesi gibi vatandaşlara hizmet veriyor.

Edirne Merkez’de bulunan Hüseyin Bin Kemal Camii’nde, 1995 yılından bu yana görev yapan camii imamı Fuat Kahya, 24 yıl içerisinde kendi imkanları ile temin ettiği 5 bine yakın kitap ile oluşturduğu dev kütüphane, cami cemaati başta olmak üzere gencinden yaşlısına tüm vatandaşların kitap okumasını sağlıyor.

“İlim paylaşıldıkça artar”

Cami imamı Kahya, kendisinin okuma sevgisi ile başladığı ve yıllar içerisinde temin ettiği 5 binin üzerinde kitap ile camii içerisinde dev bir kütüphane oluşturdu. Cami cemaatinin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de gelerek, tıpkı bir kütüphane gibi imza karşılığında kitapları alabildiğini anlatan Kahya, “İlim paylaşıldıkça artar. O yüzden bizde ilimi paylaşmak için uğraşıyoruz. İster sahaflardan olsun isterse yeni kitaplar olsun, camimize faydalı olan her türlü kitapları koyduk” dedi.