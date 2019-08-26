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(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 00:46 | Son Güncelleme

Edirne’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü.

Edirne’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 23.00 sıraları Edirne Merkez-Süloğlu ilçesi istikametinde 2’inci kilometrede meydana geldi. Süloğlu ilçesi yönünden şehir merkezi istikametine giden Muzaffer Kabakbaş yönetimdeki 34 TM 4639 plakalı araç ile şehir merkezi istikametinden gelen diğer araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlardan birisi çarpmanın etkisi ile yoldan çıktı ve şarampole uçtu. Şarampole uçan araç görgü tanıklarının ifadelerine göre bir anda alev aldı. Yoldan geçen sürücü ve yolcuların kazaya anlık müdahaleleri ile alev topuna dönen araçta bulunan 2’si kadın toplam 3 kişi yanmaktan son anda kurtarıldı. Araç içerisinde bulunan kadın yolculardan birisinin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu öğrenilirken, sürücü ve diğer yolcunun ise yapılan ilk müdahalede durumlarının iyi olduğu ancak vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

“Son anda çıkardık, kurtardık”
Kaza sonrası yanan araçtaki 2’si kadın 3 kişiyi son anda çıkartan Emrah Ayık isimli görgü tanığı, “Önce ilk arabadakini kurtardık sonra baktık aşağıda araba yanıyor. Ön taraftan 2 kişiyi çıkardık. Sonra baktık arka tarafta inleyen bir kadın daha var. Ağabeyim ile beraber onu da zorla çıkardık. Araba tutuştu, hanımefendi de tutuştu. Yanmaya başladı. Çıkardıktan sonra araba komple alev aldı. Son anda çıkardık. Allah’a şükürler olsun, kurtardık yani” dedi.

1’i ağır 8 yaralı
Diğer araçta bulunan Kabakbaş ailesinin 3 çocuğu, anne ve sürücü Muzaffer Kabakbaş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki araçta da bulunan 1’i ağır toplam 8 kişi ambulanslarla, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Araç alev topuna döndü
Kazada alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan araç hurdaya dönerken, kazaya karışan diğer araçta da ciddi maddi hasar oluştu. Araç içerisinde 3 çocuk, anne ve babanın bulunduğu Kabakbaş ailesi, şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Kabakbaş ailesinin tatil için Edirne’ye geldiği ve İstanbul’a geri dönüş yaptığı öğrenildi.

Trafik kontrollü olarak verildi
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın bulunduğu yol güzergahında meydana gelen kaza sonrası, polis ekipleri güzergahı kullanan tır ve diğer araçların trafik akışını bir süre tek şeritten devam ettirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı

(Özel Haber) Edirne’de facianın eşiğinden dönüldü: 1’i ağır 8 yaralı
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