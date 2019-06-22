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(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 14:22 | Son Güncelleme

Edirne’de, geçtiğimiz yıllarda su debilerinin artması sonucu sel ve su taşkınları ile ülke gündemine gelen Tunca ve Meriç Nehirlerini kuraklık vurdu.

Edirne’de, geçtiğimiz yıllarda su debilerinin artması sonucu sel ve su taşkınları ile ülke gündemine gelen Tunca ve Meriç Nehirlerini kuraklık vurdu. Son yılların en düşük su debisini yaşayan Tunca Nehri’nde, sular çekildi, dev kum adacıkları oluştu.
Edirne’de hemen hemen her yıl özellikle kış aylarında sel ve su taşkınlarıyla kenti ve tarım arazilerini tehdit eden Tunca ve Meriç Nehirlerinde, su seviyesi dip seviyelere kadar düştü.
Tunca ve Meriç Nehrinin ortasında, su debilerinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu. Özellikle kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca Nehri, bu kez su seviyesinin azalmasıyla dikkati çekiyor.
Hem mevsimsel kuraklık hem de çeltik başta olmak üzere tarım arazilerinin sulamalarında kullanılan her iki nehirde de su debileri neredeyse dip seviyelere kadar geriledi.

Nehir debileri dip seviyelere düştü
DSİ Ölçüm İstasyonları anlık resmi verilerine göre, Tunca Nehri su debisi Suakacağı İstasyonu’nda 10 metreküp/saniye, Meriç Nehri su debisi ise Kirişhane İstasyonu’nda 98 metreküp/saniye olarak ölçülüyor. Geçtiğimiz yıllarda Meriç Nehri su debisi bin 500 metreküp/saniye, Tunca Nehri de 300 metreküp/saniye seviyelerine yükselerek, kentte taşkın krizi yaşatmıştı.

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü

(Özel Haber) Edirne’de kuraklık nehir debilerini düşürdü
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