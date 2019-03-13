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(Özel Haber) Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP’ye ateş püskürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde aday gösterilmediği için partisinden istifa eden ve bağımsız aday olan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP yönetimine fena yüklendi.Saka, ’Kamil yine gelecek, ama Kemal gidecek çıkışıyla Türkiye gündemine geldikten sonra, CHP’nin Akçay Skandalı öncesi 27 Şubat’ta yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımı ile de dikkatleri çekti.

(Özel Haber) Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP’ye ateş püskürdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde aday gösterilmediği için partisinden istifa eden ve bağımsız aday olan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP yönetimine fena yüklendi.
Saka, ’Kamil yine gelecek, ama Kemal gidecek çıkışıyla Türkiye gündemine geldikten sonra, CHP’nin Akçay Skandalı öncesi 27 Şubat’ta yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımı ile de dikkatleri çekti. Saka, “Hem terör örgütü ile olacaksın, hem Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin temsilcisi olacaksın. Yok böyle bir şey” dedi.
CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın seçim bürosu açılışında yaşanan skandaldan yaklaşık bir hafta önce CHP’nin HDP ile işbirliği yaptığı yönündeki iddialarını dile getiren, Edremit Belediye Kamil Saka’nın sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü.
27 Şubat tarihinde seçim çalışmaları sırasında kayda alınan ve sosyal medyada büyük ilgi gören açıklamalarda Kamil Saka, “Bu doğrultuda biz bir yola çıktık. Çıktığımız bu yolda düne kadar hepimiz birlikte beraberce Cumhuriyet Halk Partisinin çatısı altındaydık. Bu gün ben Cumhuriyet Halk Partisinin yanında değilim. Partiden ayrıldım. Ayrılma nedenim bazı arkadaşlar tarafından ’Ya bu koltuk sevdasına kapıldı. Partiden ayrıldı. Koltuk hırsı ile partiyi sattı’ diye nitelendirilmeye başlandı. Ben niteleyenlere sadece şunu söylemek isterim. Ben 1972 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne girdim. Ama benim Cumhuriyet Halk Partisindeki en önemli ilkem Cumhuriyet Halk Partisinin Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olduğu içindi. Şu anda bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisine kimin partisi olduğu belli değil. İçinde değişik terör örgütlerini şak şaklayan bir yığın insan bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ise o zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu sorgulamak mecburiyetinde. Evet biz arkadaşlarımız ile beraber Vatan Partisinin listesinde meclis yapmak suretiyle göreve talibiz” dedi.
CHP ile HDP bağlantısına değinen Kamil Saka, “31 tane meclis üyesi arkadaşıma partiden ayrılın dedim. Onun dışında hiçbir arkadaşımız partiden ayrılmıyor. Hiçbir arkadaşımız ayrılmıyor. Bizim derdimiz Cumhuriyet Halk Partisi ile değil. Bizim derdimiz Cumhuriyet Halk Partili olduğunu ileri sürüp HDP’ye oy toplayanlarla” diye konuştu.
CHP’yi çok sert bir dille eleştiren Kamil Saka, “Hem terör örgütü ile olacaksın, hem Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini temsilcisi olacaksın. Yok böyle bir şey. Tercih yapacaksın. Tercih yapacaksın” şeklinde konuştu.

(Özel Haber) Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP’ye ateş püskürdü

(Özel Haber) Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP’ye ateş püskürdü

(Özel Haber) Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP’ye ateş püskürdü

(Özel Haber) Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP’ye ateş püskürdü

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