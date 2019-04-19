(Özel Haber) Eğlence için birbirini boyayıp rengarenk oldular

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) düzenlenen bahar etkinliklerinde havaya boyalar atıp birbirlerini boyayan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Bir günlüğüne çocuk olmak için birbirini boyayıp baştan aşağı rengarenk olan öğrenciler, doyasıya eğlendi.

PAÜ bahar etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. PAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlikler, Kınıklı Yerleşkesi’nde öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Düzenlenen çeşitli oyun aktiviteleri, öğrenci topluluklarının hazırladığı oyun ve eğlenceler ile yarışmalarla etkinliklerin tadını çıkaran öğrenciler, akşamları da ünlü sanatçıların konserleri ve DJ performanslarıyla doyasıya eğleniyor.

Baştan aşağı rengarenk oldular

Etkinlikler arasında en dikkat çekenlerden birisi ise, PAÜ öğrenci topluluklarından Renkli Dünyalar Topluluğu’nun gerçekleştirdiği boyama etkinliği oldu. Birbirlerini boyamak için bir araya gelen öğrenciler, önce yüzlerini boyadı ardından tebeşir tozundan boyaları birbirinin üzerine attı. Baştan aşağı boyaya bürünen öğrencilerin saçları, yüzleri ve giysileri rengarenk oldu. Müzikler eşliğinde oynayan ve eğlenceyi doruklarda yaşayan öğrencilerin havaya attığı renkli tebeşir tozları gökkuşağını andırdı. Yaptıklarıyla PAÜ Bahar Etkinlikleri’nin en renkli anlarından birini sergileyen öğrenciler, yaşadıklarını ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı.