HABER

(Özel Haber) Eğlence için birbirini boyayıp rengarenk oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 10:06 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) düzenlenen bahar etkinliklerinde havaya boyalar atıp birbirlerini boyayan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) düzenlenen bahar etkinliklerinde havaya boyalar atıp birbirlerini boyayan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Bir günlüğüne çocuk olmak için birbirini boyayıp baştan aşağı rengarenk olan öğrenciler, doyasıya eğlendi.
PAÜ bahar etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. PAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlikler, Kınıklı Yerleşkesi’nde öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlıyor. Düzenlenen çeşitli oyun aktiviteleri, öğrenci topluluklarının hazırladığı oyun ve eğlenceler ile yarışmalarla etkinliklerin tadını çıkaran öğrenciler, akşamları da ünlü sanatçıların konserleri ve DJ performanslarıyla doyasıya eğleniyor.

Baştan aşağı rengarenk oldular
Etkinlikler arasında en dikkat çekenlerden birisi ise, PAÜ öğrenci topluluklarından Renkli Dünyalar Topluluğu’nun gerçekleştirdiği boyama etkinliği oldu. Birbirlerini boyamak için bir araya gelen öğrenciler, önce yüzlerini boyadı ardından tebeşir tozundan boyaları birbirinin üzerine attı. Baştan aşağı boyaya bürünen öğrencilerin saçları, yüzleri ve giysileri rengarenk oldu. Müzikler eşliğinde oynayan ve eğlenceyi doruklarda yaşayan öğrencilerin havaya attığı renkli tebeşir tozları gökkuşağını andırdı. Yaptıklarıyla PAÜ Bahar Etkinlikleri’nin en renkli anlarından birini sergileyen öğrenciler, yaşadıklarını ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı.

"İçimizdeki çocuğu çıkarmak istedik"
Yaşadıkları dünyayı renklendirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten öğrencilerden Tuğçe Nur Kuyucu, bir günlüğüne çocuk olmak istediklerini ifade ederek, "Biz aslında okul öncesi topluluğuyuz. Bu etkinlikleri çocuklar için sürekli yapıyoruz ama bu sefer kendimiz gibi genç arkadaşlara yapmak istedik. Tek amacımız içimizdeki çocuğu çıkarmak ve çocukluğunu yaşayamamış insanlara eğlenceli bir gün geçirtmek" dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Başkan Yıldız, “Tersane İstanbul ve Galataport projeleri ile yeni iş alanları açılacak"Başkan Yıldız, “Tersane İstanbul ve Galataport projeleri ile yeni iş alanları açılacak"
Kadınlar ev ekonomisine süs balığıyla katkı sağlıyorKadınlar ev ekonomisine süs balığıyla katkı sağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte

Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

ÖSYM'den MEB-EKYS için "saat" uyarısı

İran sınırında 2 erkek cesedi bulundu

Sınırda bulunan ceset sayısı 12'ye yükseldi

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu! TSK içine sızmışlar

16 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı!

Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Yüklü miktarda parayla yakalandı

Flaş! Yüklü miktarda parayla yakalandı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın!

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.