(Özel Haber) Erciyes hafta sonu 110 bin kişiyi ağırladı

Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle Erciyes Kayak Merkezi tarihi günlerini yaşıyor. Sömestr tatilinde tüm oteller dolarken, geçtiğimiz hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi 110 bin kişiyi misafir ederek rekor kırdı. Sömestr tatilinin başlamasının ardından Türkiye’nin en ünlü kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde de yoğunluk yaşanıyor. Tatil öncesi rezervasyonlarla tüm oteller dolarken, çevre şehirlerden ve yurt dışından misafirlerin de gelmesiyle birlikte Erciyes’te tarihi günler yaşanıyor. Kayak, kültür, tarih turizmiyle iç içe dolu bir sömestr yaşamak isteyen vatandaşların Erciyes’i tercih ettiğini ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Her geçen sene Erciyes, kış turizm merkezi üzerine çok koyarak geçiyor. Bu sene de tarihin en iyi sezonunu geçiriyoruz. Aralık ayı başından itibaren çok yoğun kayakçı talebi var Erciyes’e. En basit örneğiyle Aralık ayı itibariyle geçen seneki kayakçı sayısını bu sene Aralık ayında ikiye katlamış durumdayız. Sömestr döneminde de o hız devam etti. Allah’a çok şükür sömestr döneminde otellerimizde aylar öncesinden rezervasyonlar almaya başladı. Şuanda da hem dağ hem şehir otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Hem şehir dışı hem de yurt dışından çok yoğun Erciyes ilgisi var. misafirlerimiz Erciyes’e gelmişken Kayseri’nin meşhur mutfağını, bunun yanında Kapadokya gibi dünya hazinesini değerlendiriyorlar. Kayakla, kültürle, tarih turizmiyle iç içe dolu bir sömestr yaşıyorlar. Erciyes, bu gibi önemli avantajlar sağlıyor. Onun için çok şükür oldukça yoğun geçiyor" diye konuştu.

Pistlerde binlerce insan kayak yapıyor

Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 110 bin kişiyi Erciyes Kayak Merkezi’nde ağırladıklarını kaydeden Cıngı, "Geçtiğimiz cumartesi ve Pazar sömestrin ilk iki günü olduğu için Erciyes yine tarihi bir rekora imza attı. Aşırı bir kayakçı ve günübirlikçi talebi oluştu. Hamt olsun bütün otoparklarımız doldu, bütün pistlerimizde binlerce insan kayak yaptı. Herkes de mutlu olarak ayrıldı. Bugün hafta içi olmasına rağmen sömestr hareketi devam ediyor" dedi.

"Erciyes’in pek çok avantajları var"

Erciyes’in sunduğu avantajların cazip bir çekim noktası oluşturduğunu da vurgulayan Başkan Cıngı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bilindiği üzere Erciyes’in misafirlere sunduğu çok farklı avantajları var. Kayseri’nin Türkiye’nin tam ortasında olması, İzmir, İstanbul gibi illerden 1 saat uçuş mesafesiyle çok uygun fiyatlara ve konforlu bir şekilde ulaşılması, havaalanının Erciyes Dağı’na olan 20-25 dakikalık mesafede otoban kalitesindeki yollarla ulaşımının sağlanması, Erciyes Dağı’nın bütünleşik bir yönetim modeline sahip olması ve tek bir biletle 102 kilometreyi bulan pistlerde 19 tane tesisten misafirlerimizin faydalanıyor olması, büyükşehir belediyesi işletmesi olduğu için Erciyes Kayak Merkezi hem bilet hem yeme-içme fiyatlarının cazibesi gibi birçok unsur Erciyes’e misafirlerimizi davet ediyor. Hakikaten ‘Kayak yapılırsa Erciyes’te yapılır’ imajı oluşmuş durumda. Çünkü birbiriyle bağlantılı ve farklı zorluk derecelerine sahip çok fazla pistimiz var. gelen kayakçılar sadece bir pistte kayıp gitmiyorlar, akşama kadar isterlerse bir pisti iki sefer kullanmadan kayak faaliyetlerini yürütüyorlar. Dolayısıyla bu da kayakçılar için çok cazip bir çekim noktası oluşturuyor."