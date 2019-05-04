HABER

(Özel Haber) Erzincan’daki sel felaketi havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Barajların taşması sonucu su baskınlarının yaşandığı ve heyelanın geldiği Erzincan’da tren seferleri iptal edildi.

Barajların taşması sonucu su baskınlarının yaşandığı ve heyelanın geldiği Erzincan’da tren seferleri iptal edildi. Birçok evin sular altında kaldığı sel felaketi İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.
Erzincan’ın Üzümlü ilçesindeki Tanyeri Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları devriye sırasında Erzincan-Erzurum arasındaki tren hattının Üzümlü ilçesine bağlı Bağlar köyü mevkiinde, son günlerdeki yağışlar yüzünden su seviyesi yükselen Karasu Nehri’nin rayların altındaki toprağın kaymasına neden olduğunu tespit etti. Toprak kaymasının tren hattının altına döşenen ve hattı yan etkilere karşı ekseninde tutup raylara dik yönde belirli aralıklarla döşenen parçalardan oluşan "travers" tabir edilen alana kadar geldiğini belirleyen jandarma, tren seferleri açısından risk oluşmaması için durumu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen TCDD’ye bağlı Mercan Yol Bakım Şefliği görevlilerince yapılan kontroller doğrultusunda tren seferleri, herhangi bir risk yaşanmaması için çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Tren hattaki hasarın Erzincan Devlet Demiryolları Trafik Kontrollüğü ekiplerince giderilmesinin ardından seferlerinin yeniden başlayacağı belirtildi.
Erzincan’da Karasu Nehri’nin taşması sonucu Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki tarım arazileri ve çok sayıda evde su altında kaldı.
Uzun süreli yağışların sonucunda suyun akış yolu üzerindeki dere yataklarında etkili olan sel, kontrolden çıkarak, bulunduğu alan dışındaki bölgelere ilerledi. Yaşanan sel afeti İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
BTSO’nun iftar sofraları ramazana hazırBTSO’nun iftar sofraları ramazana hazır
İzmir Tabip Odası ve SES'ten hapis cezası tepkisiİzmir Tabip Odası ve SES'ten hapis cezası tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte en çok satılan otomobil markası!

İşte en çok satılan otomobil markası!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.