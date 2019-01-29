HABER

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyünün tarihi geleneklerinden olan ve köy odasında düzenlenen ’Yüzük Oyunu’ uzun yıllardır yaşatılıyor ve gençlere aktarılıyor.Oda kültürünü devam ettiren Koçyatağı köyü sakinleri, yüzük oyunu ile neşeli saatler geçirirken, ayrıca burada kuzineli sobada patates, mısır patlatma, kestane ve çay eşliğinde eğlenceye doymuyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyünün tarihi geleneklerinden olan ve köy odasında düzenlenen ’Yüzük Oyunu’ uzun yıllardır yaşatılıyor ve gençlere aktarılıyor.
Oda kültürünü devam ettiren Koçyatağı köyü sakinleri, yüzük oyunu ile neşeli saatler geçirirken, ayrıca burada kuzineli sobada patates, mısır patlatma, kestane ve çay eşliğinde eğlenceye doymuyor. Tarihi geleneği devam ettiren köyün genç ve yaşlıları oda kültürü ile birlik ve beraberlik kapsamında sevgi, saygı ve kardeşliği de pekiştiriyor. Bir gelenek olan kültür oyunu, halı, kilim ve yastık altında saklanan yüzüğün oyuncular tarafından bulunmaya çalışılması ile oynanıyor.
Köy odası kültürünü yaşayan Mehmet Yiğit, konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Köy odalarında kış mevsiminde toplaşırız. Vakit geçirmek için patates koyarız sobaya, mısır patlatırız, yüzük oynarız bu yaklaşık bir asırdır devam eder. Atalardan gördüğümüz babalardan, dedelerden, daha önceki köyden gelmiş geçmişlerden bize kalan bir oyun biz devam ettiririz. Sırayla otururlar ve yüzüğü saklarız. Biri alır havluyu sorar birine ’para kimde’ diye, bilemezse alır sopasını geçer yerine’’ dedi.
Köy odasının gençlerinden Emircan Dönmez ise, ’’Burada küçük kardeşlerimiz, olsun büyük abilerimiz olsun hepsi var. Ben yarıyıl tatili dolayısı ile köye geldim, İzmir’de oturuyorum normalde. Fırsat bulduğumda hep köyüme gelmeye çalışıyorum. Keşke ailem göç etmeseydi burada dursaydık. Burada yüzük oyunu var abilerim bize öğretti bu oyunu. Bu oyunu zaman geçirmek için bu oyunu oynuyoruz. Abilerimiz bize böyle mısır falan patlatıyor, çay falan demliyor patates pişiriyor burada zaman geçiriyoruz’’ dedi.
Köy odasının abilerinden Arif Koç ise konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi;
’’Genelde kış aylarında yüzük oyunu oynarız. Önceden yaşlılarımız vardı, onlar burada muhabbet ederdi, biz o zaman daha küçüktük onları dinlerdik. Oda kültürümüz yaklaşık bir asırdır süre gelen bir şey. Hani biz de büyüklerimizden görerek devam ettirmeye çalışıyoruz. Yüzük oyunu çok heyecan verici bir oyun. Adrenalini olan, genelde vakit geçirdiğimiz bir oyun, tabi severek oynuyoruz. Oynamak için de başka civar köylerden de geliyorlar. Aslında ana merkezi köyümüz, mucidi bizim köyümüzdür. Çok eğlenceli bir oyun, biraz can yakıcı’’ ifadelerine yer verdi.

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi

(özel haber) Geleneksel ’Yüzük Oyunu’ gençlerin vazgeçilmezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

F.Bahçe'den Adebayor bombası

F.Bahçe'den Adebayor bombası

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'daki operasyonda ele geçirilen tabanca şeklindeki 20 bin uyuşturucu hap şaşkınlık yarattı

Kütahya'daki operasyonda ele geçirilen tabanca şeklindeki 20 bin uyuşturucu hap şaşkınlık yarattı

Kurtların av mesaisi! Fotokapana yakalandılar

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

İstanbul Kadıköy'de dehşet anları! Belediye işçileri denizde ceset görünce...

Temizlik yapan belediye işçileri korku içinde birbirini uyardı!

İstanbul'da ellerinde sopalarla dolaşan 15 Afgan gözaltında!

İstanbul'da ellerinde sopalarla dolaşan 15 Afgan gözaltında!

İşte Türkiye'nin ilk gastronomi müzesi

İşte Türkiye'nin ilk gastronomi müzesi

Emniyet'te 'vekil öğrenci' ve 'öğrenci' operasyonu!

Emniyet'te 'vekil öğrenci' ve 'öğrenci' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.