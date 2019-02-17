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(Özel Haber) Hastalığı nedeniyle insan içine çıkmak istemiyor, tek isteği emekli olabilmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Gaziantep’te hastalığı nedeniyle insan içine çıkmaya utandığını belirten Fatih Akın, kendisine verilecek yüzde 45 engelli raporuyla malulen emekli olmak istiyorGaziantep’te yaşayan Fatih Akın’ın hayatı yıllar önce geçirdiği trafik kazası sonucu beynine aldığı darbe ile karardı.

(Özel Haber) Hastalığı nedeniyle insan içine çıkmak istemiyor, tek isteği emekli olabilmek

Gaziantep’te hastalığı nedeniyle insan içine çıkmaya utandığını belirten Fatih Akın, kendisine verilecek yüzde 45 engelli raporuyla malulen emekli olmak istiyor
Gaziantep’te yaşayan Fatih Akın’ın hayatı yıllar önce geçirdiği trafik kazası sonucu beynine aldığı darbe ile karardı. Kaza sonrası beyninde oluşan hasarla epilepsi hastalığına yakalanan Akın, sık sık nöbet geçirmeye başladı. Ağzından köpükler çıkaran ve bayıltan hastalığı nedeniyle insan içine çıkmaya utanan Fatih Akın, nöbetler esnasında ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak acı çekmeye başladı. Hastalığı nedeniyle iş bulamayan ve boyacılık yaparak geçimini sağlayan Fatih Akın, karısına ve 2 çocuğuna bakabilmek için ise devletten kendisine yüzde 45 oranında engelli raporu verilmesini istiyor. Rapor verilmesi durumunda malulen emekli olabileceğini belirten Akın, ekmek parası kazanmak için sağlığı el verdikçe ayakkabı boyacılığı yapmaya mecbur olduğunu kaydetti.
Hastalığı ve fakirliği nedeniyle aşağılandığını belirten Fatih Akın, “Bu rahatsızlığımdan dolayı oturduğum mahalle tarafından, beni tanıyanlar tarafından aşağılanmaktan gına geldim, aşağılanmaktan bıktım. Ben sadece çoluk çocuğuma iyi bir gelecek istiyorum. Onlar için çırpınıyorum, onlar için ayakkabı boyamaya gidiyorum. Yani bugün sadece üç tane ayakkabı boyadım. Bu da ikişer liradan 6 lira eder. Bu altı lira ailemin neyine yeter bilemiyorum yani varın bunu siz düşünün” dedi.
“Kimse iş vermiyor”
Çalışmak istediğini ama kendisine kimsenin iş vermediğini vurgulayan Akın, “Bana kimse iş vermiyor. O yüzden ben sadece engelimden dolayı malulen emekli olmak istiyorum. Bunu çok istiyorum, bunun için doktorların bana en az yüzde 40 veya 45 rapor vermeleri gerekiyor. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunmak istiyorum, çünkü ne yaparsa o yapar. Çünkü başka çarem yok” ifadelerini kullandı.
Kocasının rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdiklerini ve yardım beklediklerini vurgulayan Ümmühan Akın, “Eşim zamanında geçirdiği kaza sonucu beyninden darbe almış ve epilepsi hastası olmuş. Rapor verilmesi için sayısız kez doktorlara gittik ama rapor vermediler. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Eşimin sürekli bayılma sorunu var hastalığından dolayı. Yani bir ilacı var o ilacını kullanmazsa bu bayılmalar daha sık oluyor. Ayrıca eşimin yürüyüşünde de sıkıntı var, ayakları birbirine dolanıyor yürürken. O yüzden çalışamıyor, iş vermiyorlar. Kendi başına ayakkabı boyacılığı yapıyor ama bu soğuk havalarda da olmuyor o iş. Eşim için engelli raporuna çoğu kez başvurduk. En son dokuzuncu ayda da bir başvuru yaptık ama sonuç alamadık hala. Malulen emekli olması için doktorlarımız bu raporu verirse iyi olur vermezse de ömür boyu böyle kalacak” şeklinde konuştu.
“Yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz”
Eşiyle 16 yıldır evli olduklarını ve yıllardır yaşadıkları sıkıntılarla bunaldıklarını, bu yüzden eşine rapor verilmesini yada kendisi için iş istediğini söyleyen Ümmühan Akın, “Biz 16 yıllık evliyiz ve bu sıkıntılarla yaşamaya çalışıyoruz, biri sekizinci sınıfa giden, biri de beşinci sınıfa giden iki çocuğumuz var. Bu sıkıntılardan dolayı onların ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Hayırseverlimiz biz duysunlar, eşim çalışamıyor ama ben çalışmak istiyorum. O nedenle hem iş konusunda hem de eşimin durumuyla ilgili yardım istiyoruz” diye konuştu.
Yaşadıkları sıkıntılara her şeye rağmen göğüs geren Akın ailesi, devletin uzatacağı yardım elini bekliyor.

(Özel Haber) Hastalığı nedeniyle insan içine çıkmak istemiyor, tek isteği emekli olabilmek

(Özel Haber) Hastalığı nedeniyle insan içine çıkmak istemiyor, tek isteği emekli olabilmek

(Özel Haber) Hastalığı nedeniyle insan içine çıkmak istemiyor, tek isteği emekli olabilmek

(Özel Haber) Hastalığı nedeniyle insan içine çıkmak istemiyor, tek isteği emekli olabilmek

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