(Özel haber) Hayatlarında ilk kez buz gören çocuklar ne yapacağını şaşırdı

Sömestr tatili için Doğu Ekspresi’yle aileleriyle birlikte Diyarbakır’dan Kars’a gelen çocuklar, hayatlarında ilk kez buz tutan gölün üzerine çıkınca ne yapacaklarını şaşırdı. Aileler, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü’nde çocukları ile birlikte kaydı. Çocukların buzla imtihanı ise renkli görüntülere sahne oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin 124 bin metrekare alanıyla Van Gölü’nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte tamamen buzlu kapandı. Yurt içinden ve yurt dışından Kars’a gelen misafirler Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklara biniyor, çocuklarıyla buz üzerinde oyunlar oynuyor.

"İlk başta korktum"

Buzun üzerine çıkarken korktuğunu ifade eden İrfan Kumcu, "Aslında ilk başta korktum. İnanmıyordum aslında ilk defa buzun üzerinde yürüyordum. Bizim oralar sıcak, böyle şeyler yaşamıyoruz. Korkuyla beraber heyecan da var ama şu anda çok mutluyum. Buradan Doğu Ekspresi’yle Ankara’ya gideceğiz. Ayrı bir macera daha yaşayacağız orada, tren macerası yaşayacağız. Bence herkes buraya gelmeli" dedi.