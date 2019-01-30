(Özel Haber) Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, Anıtkabir’de

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç’in ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Kitaroviç, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
Kitaroviç, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
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