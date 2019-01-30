(özel haber) İranlı dünya şampiyonu Türkiye için yarışmak istiyor

İran’da idam cezası alarak Türkiye’ye kaçtığını belirten ve muay thai-kick boks dalında 3 kez dünya şampiyonu olan Keivan Mardani, Türk bayrağı altında yarışmak istiyor.

Altı yaşında izlediği filmlerden etkilenerek spora başlayan İranlı Keivan, uzun yıllar dövüş sanatları ile uğraştı. Daha sonra Muay Thai’nin anavatanı olan Tayland’a giderek 6 yıl burada kalan Keivan, 3 kez dünya şampiyonu oldu. Orada yaptırdığı dövme yüzünden İran’a döndüğünde hakkında idam kararı verilen şampiyon, Türkiye’ye kaçarak Eskişehir’e geldi. Burada spora devam eden genç yetenek, Türk bayrağı altında dövüşmek ve ileride Türk vatandaşı olmak istediğini söyledi. Eskişehir’de düzenlenecek organizasyonda da yarışacak olan Keivan, antrenör Yüksel Çotuk ile birlikte çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

“Kendisi İran’da idam cezası alıyor fakat çok başarılı bir sporcu”

Keivan’ın çok başarılı bir sporcu olduğunu söyleyen antrenör Yüksel Çotuk, “Keıvan Eskişehir’e kaçarak geliyor. Kendisi İran’da idam cezası alıyor, fakat çok başarılı bir sporcu. Karakteri de çok güzel bir insan. Biz de Keivan’ı sahiplendik. Eğer mümkün olursa da ilerde kendisini Türk vatandaşlığına geçirmeyi düşünüyoruz. Orada idam cezası aldıktan sonra pek çok yeri gezdi ve gördü. Eskişehir’de kalmayı tercih etti. Bundan sonra da inşallah Eskişehir’de bizim yanımızda yer alacak. Bu turnuvada da 60 kiloda dövüşecek” şeklinde konuştu.