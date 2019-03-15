HABER

(Özel Haber) İşçileri taşeron defineci yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

Denizli’de patronlarının inşaat temeli kazmak için iş makinesi ile Çivril’e gönderdiği 15 işçi, asıl yaptıkları işin patron adına define aramak olduğunu jandarma operasyonu ile gözaltına alınınca anladı.Edinilen bilgiye göre, ilginç olay Çivril ilçesi Işık Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’de patronlarının inşaat temeli kazmak için iş makinesi ile Çivril’e gönderdiği 15 işçi, asıl yaptıkları işin patron adına define aramak olduğunu jandarma operasyonu ile gözaltına alınınca anladı.
Edinilen bilgiye göre, ilginç olay Çivril ilçesi Işık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, patronları müteahhit olan şirket çalışanı 15 kişi iş verenlerinin talimatı ile iş makinesi ile ilçeye geldi. Burada inşaat temeli kazdıklarını sanarak çalışmaya başlayan işçiler olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alınınca aslında inşaat temeli değil define çıkarmak için kaçak kazı yaptıklarını öğrendi. Gözaltına alınan 15 kişi daha sonra jandarma karakoluna getirildi. Alınan bilgilerde zanlıların yapılan ilk sorgularında Denizli’de bir inşaat şirketinde çalıştıklarını patronları tarafından Çivril’e gönderildiklerini ve kazı yaptıkları yerde define ya da tarihi eser olduğunu bilmediklerini söyledikleri öne sürüldü. 15 kişi sorgularının ardından gruplar halinde adliyeye sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede definecilerin kaçak kazıda bulduğu bazı materyaller ile kazıda kullanılan bir iş makinesine el konuldu.

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Paramparça olan otomobilden sağ çıktıParamparça olan otomobilden sağ çıktı
FETÖ’nün Tokat imamına 13 yıl 9 ay hapis cezasıFETÖ’nün Tokat imamına 13 yıl 9 ay hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Kanlı katliamın ardından manifesto yayınlandı! Korkunç detaylar

Kanlı katliamın ardından manifesto yayınlandı! Korkunç detaylar

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.