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(Özel Haber) İşitme engelliler hastanelerde tercüman istiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.02.2019 21:05 | Son Güncelleme

Manisa’da işitme engelli bir hasta, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde rahatsızlığını anlatamadığı için tedavi olamadığını iddia ederek, hastanelerde tercüman görevlendirilmesini istedi.Manisa’da işitme engelli Yaşar Erdil, iddiaya göre son 2 haftadır karnında yaşadığı ağrılar nedeniyle Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine geldi.

Manisa’da işitme engelli bir hasta, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde rahatsızlığını anlatamadığı için tedavi olamadığını iddia ederek, hastanelerde tercüman görevlendirilmesini istedi.
Manisa’da işitme engelli Yaşar Erdil, iddiaya göre son 2 haftadır karnında yaşadığı ağrılar nedeniyle Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine geldi. Burada tercüman bulunmadığı için şikayetini anlatamayan Erdil tedavi olamadı. İşitme engelli olduğu için yazı dilinin de farklı olması nedeniyle derdini anlatamayan Erdil, hastanede çözüm bulunamayınca karın ağrısıyla evine döndü. Daha sonra Türk İşaret Dili Tercümanı Zeynep Demirtaş’tan yardım isteyen Erdil, yeniden hastaneye gelerek tedavisini tamamladı.
Tercümanı Demirtaş aracılığıyla açıklama yapan Erdil, hastalandıklarında yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için yetkililerden yardım istedi. Erdil, muayene için polikliniklerdeki doktora gittiklerinde dertlerini tam anlatamadıklarından dolayı tedavi sürelerinin uzadığını belirterek, “Ben hastanelerde birçok problem yaşıyorum. Ben işitme engelliyim. Hastanelerde tercüman yok. Hastaneye gidiyorum bana destek olacak hiç kimse yok. Benim ağrım 3 yıldır devam ediyor. 3 yıldır iletişim kurarak, tedavime sonuç bulamıyorum. Her geldiğimde arkadaşlarımı ve işaret dili öğretmenimi çağırarak destek olmasını istiyorum. Mutlaka her hastaneye bir tercümanın gerekiyor. Bizim işaret dili kültürümüz farklı olduğu için tam bir cümle kurma yapımız yok. Son iki haftadır ben bu ağrıyla mücadele içerisindeyim. Bu yüzden birçok sağlık problemleri ile karşılaşmaktayım. Bu yüzden hastaneye geldim. Hastaneye geldiğim vakit sorunumu çözecek birisini bulamıyorum. Hastanelerde bizim gibi insanlara yardımcı olabilecek tercümanlar bulunması lazım. Bu konuda yetkililerden bu konuda destek istiyorum” diye konuştu.

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