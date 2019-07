(Özel haber) İstanbul Havalimanı’nda yolcuların lahmacun ve sarma keyfi

İstanbul Havalimanı’nda İGA tarafından açılan 4 bin 420 metrekare alana sahip Lounge’da Türk mutfağı büyük beğeni topluyor. Özellikle yabancı yolcular fındık lahmacun ve sarmaya ilgi gösteriyor.

Açıldığı günden bugüne bir çok ilke imza atan İstanbul Havalimanı yolcularına yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. İGA’nın İstanbul Havalimanı’nda açtığı Lounge, 4 bin 420 metrekare alanıyla dünyanın en büyük ortak Lounge’ı olma özelliği taşıyor. Türk mutfağıyla büyük beğeni toplayan Lounge’da yabancı yolcular en çok fındık lahmacun ve sarmaya ilgi gösteriyor. İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar, “Lounge’da en çok ilgiyi gören Fındık Lahmacun ve masaj hizmeti. Yolculardan özel teşekkür mesajı alıyoruz” dedi.

Aynı anda 3 bin 500 kişiye hizmet verebiliyor

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA olarak öncelikli görevlerinin yolcuların rahatını ve konforunu en üst seviyede tutmak olduğunu söyleyen İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar, “İstanbul Havalimanı’nda 4 bin 420 metrekare bir alanda aynı anda 585 kişiye hizmet veriyor. İGA Lounge, aynı anda 3 Bin 500 kişiyi ağırlayabiliyor ve 24 saat hizmet vermekte. Yolcuların rahat etmesi için her detayın düşünüldü. Lounge‘ı kullanan çocuklu ailelerin rahatı için her şey düşünüldü. Ebeveynler uçuşu beklerken çocuklar da oyun oynayabilecek ve çizgi film izleyebilecek. Yeme- içme alanında bulunan ekranlardan aileler oyun odasındaki çocuklarını takip edebilecek. Çocuk tuvaleti, bebek bakım odası ve emzirme odası gibi her detayın düşünüldüğü İGA Lounge’da çocuklu ailelerin rahatlığı da unutulmadık” dedi.