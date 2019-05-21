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(Özel Haber) İstiklal Caddesi’ndeki arılara ilaçlı çözüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir iş yerindeki reklam panosuna yuva yapan arılar ilaçlamayla dağıtıldı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir iş yerindeki reklam panosuna yuva yapan arılar ilaçlamayla dağıtıldı. İki gündür mağaza önünden geçerken panik yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
İstanbul’un gözde turistik adreslerinden biri olan Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü bir mağazanın reklam panosuna yuvalanan arıların ortaya çıkmasıyla caddeden geçen vatandaşlar büyük panik yaşamıştı. Aradan geçen iki günün üzerine arıların reklam panosunu terk etmemesi nedeniyle mağaza sahibi çareyi panoyu ilaçlatmakta buldu. İlaç firmasından gelen yetkililer, gerekli önlemleri aldıktan sonra arıların yuvalandığı reklam panosunu ilaçladı. İlaçlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından mağaza çalışanları ve caddeden geçen vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

“Arılar insanlara zor anlar yaşattı”
Arıların vatandaşlara zor anlar yaşattığını ifade eden Erdem Uyanık, “3-4 gündür arılar burada. İnsanlara sıkıntı yaratıyorlar. Buradan geçmeye bile korkuyorduk. Görevliler tarafından ilaçlama yapıldı. Arılar yavaş yavaş kaçmaya başladılar” dedi.

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