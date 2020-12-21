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(ÖZEL HABER) Jandarmadan köpek dövüşüne baskın

21.12.2020 09:26 | Son Güncelleme:
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(ÖZEL HABER) Jandarmadan köpek dövüşüne baskın

Gaziantep’te kısıtlamaları delerek köpek dövüştürenlere jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslara 32 bin TL para cezası kesildi.Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Arıl kırsal Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep’te kısıtlamaları delerek köpek dövüştürenlere jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslara 32 bin TL para cezası kesildi.
Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Arıl kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Arıl Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda kısıtlamaya rağmen dışarıya çıkarak köpek dövüştüren 4 şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar jandarmaya mukaveleden gözaltına alınırken, 4 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını delmek ve hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle 32 bin TL ceza kesildi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma memurları köpekleri tek tek toplayarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki köpek barınağında koruma altına aldı.

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