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(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Sosyal medyada organize olan birbirini tanımayan Ankaralı kadınlar, hayatlarında hiç oynamadıkları futbolun keyfini çıkarttı.Sosyal arkadaşlıkların kurulduğu “activityfriend” isimli sosyal paylaşım sayfasında birbirini hiç tanımayan kadınlar organize olarak kadınların da erkeklerin yaptıklarını yapabileceklerini göstermek için futbol oynadı.Halı sahada buluşan Başkentli kadınlar, önce tanıştılar ardından da futbol maçı için hazırlıklara başladılar.

Sosyal medyada organize olan birbirini tanımayan Ankaralı kadınlar, hayatlarında hiç oynamadıkları futbolun keyfini çıkarttı.
Sosyal arkadaşlıkların kurulduğu “activityfriend” isimli sosyal paylaşım sayfasında birbirini hiç tanımayan kadınlar organize olarak kadınların da erkeklerin yaptıklarını yapabileceklerini göstermek için futbol oynadı.
Halı sahada buluşan Başkentli kadınlar, önce tanıştılar ardından da futbol maçı için hazırlıklara başladılar. Aralarında spor yapmış kişiler bulunsa da çoğu hayatında hiç futbol oynamamış olan kadınlar önce ısındı sonra başlama düdüğüyle birlikte maça başladı. Erkek hakemin yönettiği maç zaman zaman sert geçse de kadınlar sahada fairplay örneği gösterdi.
Çok sayıda taraftarın da izlediği maçın sonunda her iki takım oyuncuları da sahadan yorgun ve mutlu ayrılırken, erkeklerin yaptıkları birçok şeyi başarıyla yapabileceklerini gösterdiler.

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi

(Özel Haber) Kadınlar sahaya indi
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