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(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da iki gün süren yoğun kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.

Tekirdağ’da iki gün süren yoğun kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ise sahile indi.
Cumartesi günü yoğun kar yağışının etkisine giren Tekirdağ’da güneş yüzünü gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde güneşin yüzünü göstermesiyle 2 gündür yoğun kar yağışı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar sahile indi. Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, kar yağışı nedeniyle hafta sonu adeta boşalan sahil alanda yoğunluğun yaşandığı gözlendi.

Adeta bahar havası
Hafta sonu yaşanan kar yağışı nedeniyle sahil alanda bulunan kafeteryalarda toplanan sandalye ve masalar, biriken karlar temizlendikten sonra yerine konuldu. Sahil alanda güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, "Güzel havanın zevkini süreceğiz. Hava çok güzel gerçekten. Adeta bahar havası. Hafta sonu bayağı kar vardı. Kimileri dışarı çıkıp karın sevincini yaşadı kimisi de soğuktan dışarı çıkamadı" dedi.

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim

(Özel haber) Kar gitti Tekirdağ’a bahar havası hakim
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