HABER

(Özel Haber) Kars’ta 40 santim buz tutan göl üzerinde atlı kızak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 08:13 | Son Güncelleme

Kars’ta, yüzeyi tamamen 40 santim buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi sürüyor.Yaklaşık 40 santim buz tutan ve üzeri karla kaplı Çıldır Gölü’nde Kars’a dışarıdan gelen vatandaşlar, atlı kızaklara binerek göl üzerinde kızak yapma keyfini doyasıya yaşıyor.Özellikle Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla Kars’a gelen vatandaşların ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oluyor.

Kars’ta, yüzeyi tamamen 40 santim buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi sürüyor.
Yaklaşık 40 santim buz tutan ve üzeri karla kaplı Çıldır Gölü’nde Kars’a dışarıdan gelen vatandaşlar, atlı kızaklara binerek göl üzerinde kızak yapma keyfini doyasıya yaşıyor.
Özellikle Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla Kars’a gelen vatandaşların ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oluyor. Sevdikleriyle birlikte Kütük Evin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar, burada üzeri tamamen buz tutmuş göl üzerine çıkıyor.
Bir süre göl üzerinde fotoğraf çekilen vatandaşlar, daha sonra atlı kızaklarla göl üzerinde gezinti yapıyor. ‘Buz kırılacak’ korkusuyla gezinti yapan vatandaşlar heyecanlı anlar yaşıyor.
Hatay’dan Ankara’ya Ankara’dan Kars’a Doğu Ekspresi ile geldiğini ifade eden Levent Ergin, “Çok eğlenceli geldi. Arkadaşlarımla Hatay’dan Ankara’ya, Ankara’dan buraya Doğu Ekspresi ile geldik. Çok güzel, bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. Gayet eğlenceli geçiyor. Korku hissetmedim ama binmeden önce bir tedirginlik hissetmiştim. ‘Acaba kırılır mı’ diye bir tereddüt ediyorsun, korkuyorsun ama bindikten sonra, kısa bir mesafeden sonra o içinizdeki tedirginliği atıyorsunuz” dedi.
İskenderun’dan Kars’a gelen Özge Senoğlu ise buz üzerinde atlı kızakla kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyledi. Senoğlu, “Kızağa bindim Kars’a ilk defa geliyorum. Bu kadar beyaz, bu kadar dokunulmamış yer beklemiyordum. Çok güzel, korkmadım ama insan ister istemez bir panik, tedirgin oluyor. Ben balık çıkarılıyor onu da beklemiştim ama onu göremedik” diye konuştu.
Çeşitli illerden Kars’a gelen vatandaşlar Çıldır Gölü üzerinde gezmek ve atlı kızaklarla tur atmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Göl üzerinde atlı kızakla gezinti yaparken büyük heyecan yaşayan vatandaşlar, buzdan gelen ‘çıtırtı’ sesiyle zaman zaman korkulu anlar yaşıyor.

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Şoke eden detay! Gerçek röntgeni çekince ortaya çıktı Şoke eden detay! Gerçek röntgeni çekince ortaya çıktı
Kaza yaptılar, kaçarken polise yakalandılarKaza yaptılar, kaçarken polise yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Maduro ABD'ye meydan okudu!

Maduro ABD'ye meydan okudu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Av tüfeğiyle vurulan köpeğin röntgeni şoke etti

Şoke eden detay! Gerçek röntgeni çekince ortaya çıktı

Kaza yaptılar, kaçarken polise yakalandılar

Kaza yaptılar, kaçarken polise yakalandılar

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar! Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

20 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu!

20 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

20 Mart 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.