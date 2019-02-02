(Özel Haber) KBÜ kendi elektriğini güneş panelleri ile üretiyor

Kurulduğu günden bu yana eğitim-öğretimin yanı sıra çevreci ve yenilenebilir enerjiye verdiği katkılardan dolayı uluslararası alanda da adından söz ettiren Karabük Üniversitesi, binalara kurduğu güneş panelleri ile kendi elektriğini üretmeye başladı.

Uluslararası öğrencilerle birlikte 55 bin öğrencinin eğitim gördüğü Karabük Üniversitesi (KBÜ) binaların çatı ve yan yüzeylerinin yer aldığı 10 bin metrekare alana monte ettiği 4 bin fotovoltaik güneş enerji panelleri ile 1 MWe gücünde kendi elektriğini üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Uluslararası alanda en çevreci ve yeşil kampüs bakımında dünyanın ilk bin üniversitesi arasında ödüllere sahip olan Karabük Üniversitesi, milli ve yerli üretime de destek vererek kurduğu sistem ile üniversite kampüs alanındaki binaların yüzde 70’nin elektriğini güneş enerji panelleri ile karşılar duruma geldi. Yapılan tasarımla bina yan yüzeylerine kurulan güneş panelleri sayesinde yaz aylarında sınıfların ve öğretim üyelerinin odalarının aşırı ısınma ve klima kullanımının da azaltıldığı proje kapsamında kampüs alanında otopark ve boş alanlara kurulacak yeni panellerle elektrik üretimini yüzde yüze çıkarak enerji satışı da yapmayı planlıyor.

Türkiye’nin en çevreci ilk 5 üniversitesi arasında yer alan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, uluslararası kuruluş tarafından bu yıl açıklanan ‘Yeşil Kampüs’ sıralamasında da dünyanın ilk bin üniversite arasında olduklarını söyledi.

Çevreci ve çevreye duyarlı üniversite olarak yollarına güzel bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Rektör Polat, "Kampüs aydınlatma elektriğimizin giderinin tamamını güneş enerjisinden karışlayacak bir proje gerçekleştirdik. Kampüs alanında bulunan binalarımızın çatılarını ve yan yüzeylerini fotovoltaik güneş enerji panelleri ile kapladık. Bu şekilde hemen hemen aydınlatma giderimizi güneş enerjisi ile karşılayabiliyoruz. Temiz enerjiye ve yeşil kampüse verdiğimiz önemi bir kez daha Karabük Üniversitesi olarak göstermiş oluyoruz" dedi.

Güneş enerjisi ile elektrik üretme metoduyla yapılan yatırımın kendisini 6-7 yılda amorti ettiğini de kaydeden Polat, şunları söyledi:

"Yapılan yatırım çok kısa sürede geri döndüğü için çok büyük avantajlar sağlıyor. Bizim hedefimiz kampüs alanının tamamının elektriğini güneş enerjisi ile sağlayacak bir sistemi kurmak. Bunun için otopark ve bazı boş alanları güneşin en alan alanları önümüzdeki yıllarda da panellerle kaplamayı hedefliyoruz. Karabük düz bir alan değil ve bunun için binanın çatılarını kullanmak çok daha cazip geliyor ve kurulum daha kolay geliyor. Son bir model bir sistem olmasının yanı sıra milli ve yerli üretim Cumhurbaşkanımızın söylediği yönde doğrultuda milli ve yerli üretime de ayrıca önem veriyoruz" dedi.

