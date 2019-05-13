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(Özel Haber) Kerkük’te yanan Kayseri Çarşısı’nın restorasyonu hızla sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

Kerkük’te 27 Kasım’da yanan tarihi Kayseri Çarşısı’nın Aralık ayında başlayan restorasyon çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.Irak’ın Kerkük şehrinde 27 Kasım’da yanan Osmanlı eseri Kayseri Çarşısı’nın restorasyonu devam ediyor.

Kerkük’te 27 Kasım’da yanan tarihi Kayseri Çarşısı’nın Aralık ayında başlayan restorasyon çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Irak’ın Kerkük şehrinde 27 Kasım’da yanan Osmanlı eseri Kayseri Çarşısı’nın restorasyonu devam ediyor. Restorasyon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. 1855 yılında yapılan çarşının restorasyonunun tüm masrafları Türkiye tarafından karşılanıyor. İşçiler, tarihi çarşının restorasyonunun kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyor.
Restorasyon kapsamında görev yapan Mühendis Abdulkadir Ekrem, Türkiye’den porselen geleceğini ifade ederek, “20 gün sonra porselenler gelecek. Onları da 15 gün içerisinde döşeriz. Restorasyonu daha hızlı bir şekilde tamamlamak ve dükkanları sahiplerine kısa zamanda teslim etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
İhsan Abdullah adlı bir Kerküklü ise çarşının onarımının hızlı bir şekilde başladığını dile getirerek, ekiplerin çok başarılı olduğunu dile getirdi. Ramazan ayında tamamlanması beklenen çalışmaların yetiştirilemediğini dile getiren Abdulllah,”İnşallah Kurban Bayramı’nda tamamlanır” dedi.
Çarşının restorasyonunda gönüllü olarak çalışan Ahmet Kasap ise dükkanları sahiplerine bir an evvel teslim etmek üzere gönüllü olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Şahin Neccar adlı Kerküklü Türkiye’ye duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Neccar, çarşının restorasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden faaliyete geçmesiyle ekonominin de canlanacağını aktardı.
Kullanılamaz hale gelen çarşının enkaz kaldırma çalışmalarına Aralık ayında başlanmış, ardından restorasyon sürecine geçilmişti.

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