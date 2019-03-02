(Özel Haber) Kerkük’te yanan Kayseri Çarşısı’nın restorasyonu sürüyor

Irak’ın Kerkük şehrinde 26 Kasım’da yanan Osmanlı yadigarı Kayseri Çarşısı’nın TİKA tarafından restorasyonu devam ediyor. Tüm masrafları Türkiye tarafından karşılanan çalışmaların, Mayıs ayına kadar bitmesi bekleniyor.

Irak’ın Kerkük şehrinde 26 Kasım’da yanan Osmanlı eseri Kayseri Çarşısı’nın restorasyonu devam ediyor. Restorasyon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yapılıyor. Tüm masraflarının Türkiye tarafından karşılanması ve çalışmaların TİKA tarafından yapılması, Irak Türkmenlerini umutlandırdı. 1855 yılında yapılan çarşının restorasyonunun Mayıs ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Kullanılamaz hale gelen çarşının enkaz kaldırma çalışmalarına Aralık ayında başlanmış, çalışmaların tamamlanmasıyla da restorasyon süreci başlamıştı.

"TİKA afişini gördükçe Türklere dua ediyorum"

"Kerkük’ün tarihini yakmak istediler" diyen tarihi çarşıda kuyumcu dükkanı da yanan Nazım Altuncu "Kerkük’ün tarihi ise asla silinemez, tarihle oynayabilirsin ama gerçeği silemezsin. Çarşının eskisinden daha iyi olacağına inancım tam. Evet yandı. Ama Allah’ın sayesinde daha güçlü geri döneriz. Yangında çok ağladım, şimdi de ağlamak istiyorum. Ciğerim yandı. TİKA bize umut verdi. TİKA’nın afişini gördüğümde tüm Türklere ve TİKA’ya hayırlı dualar ediyorum" ifadelerini kullandı.