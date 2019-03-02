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(Özel Haber) Kerkük’te yanan Kayseri Çarşısı’nın restorasyonu sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük şehrinde 26 Kasım’da yanan Osmanlı yadigarı Kayseri Çarşısı’nın TİKA tarafından restorasyonu devam ediyor.

Irak’ın Kerkük şehrinde 26 Kasım’da yanan Osmanlı yadigarı Kayseri Çarşısı’nın TİKA tarafından restorasyonu devam ediyor. Tüm masrafları Türkiye tarafından karşılanan çalışmaların, Mayıs ayına kadar bitmesi bekleniyor.
Irak’ın Kerkük şehrinde 26 Kasım’da yanan Osmanlı eseri Kayseri Çarşısı’nın restorasyonu devam ediyor. Restorasyon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yapılıyor. Tüm masraflarının Türkiye tarafından karşılanması ve çalışmaların TİKA tarafından yapılması, Irak Türkmenlerini umutlandırdı. 1855 yılında yapılan çarşının restorasyonunun Mayıs ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Kullanılamaz hale gelen çarşının enkaz kaldırma çalışmalarına Aralık ayında başlanmış, çalışmaların tamamlanmasıyla da restorasyon süreci başlamıştı.

"TİKA afişini gördükçe Türklere dua ediyorum"
"Kerkük’ün tarihini yakmak istediler" diyen tarihi çarşıda kuyumcu dükkanı da yanan Nazım Altuncu "Kerkük’ün tarihi ise asla silinemez, tarihle oynayabilirsin ama gerçeği silemezsin. Çarşının eskisinden daha iyi olacağına inancım tam. Evet yandı. Ama Allah’ın sayesinde daha güçlü geri döneriz. Yangında çok ağladım, şimdi de ağlamak istiyorum. Ciğerim yandı. TİKA bize umut verdi. TİKA’nın afişini gördüğümde tüm Türklere ve TİKA’ya hayırlı dualar ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çarşı daha iyi hale getirilecek"
Çarşının müteahhitliğini yapan Edhem Halil Ağa ise TİKA’nın yangından 3 gün sonra heyetle incelemeye geldiğini söyleyerek, "TİKA Bağdat Temsilcisi Cüneyt Esmer buraya geldi. Cumhurbaşkanı talimatıyla, buranın restore edilmesi emrini verdi. Biz de müteahhit olarak çalışmalara başladık. İnşallah eskisinden daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı. Çarşının altyapısının tamamen iyileştirileceğini ve modern hale getirileceğinin altını çizen Ağa, "İnternet sistemi, kamera sistemi, yangın sistemi ve merkezi klima sistemler kurulacak, dört dörtlük olacaktır. Eskiden bunlar yoktu. Giderlerin hepsini TİKA karşılıyor. Öncesinden daha iyi olacak, modern hale gelecek. Beşinci ayın sonunda tamamlanacak" diye konuştu.

"Türk eserinin canlandırılması bize gurur veriyor"
Kayseri Çarşısı’nın tarihiyle ve özellikleriyle ilgili bilgi veren araştırmacı ve yazar Necat Kevser, 1855 yılında yapılan çarşının planında ilginç semboller bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu muhteşem yapı yaklaşık 360 oda olup yılın 365 gününü temsil etmektedir. Çarşının 7 kapısı var, bu da haftanın 7 gününü temsil ediyor. Çarşının ikinci katındaki 12 oda yılın 12 ayını, 24 sokağı da günün 24 saatini temsil ediyor" açıklamasında bulundu. Eski dönemlerde çarşının içinde bütün meslek kollarının olduğunu anlatan Kevser, "Onarımı TİKA’nın üstlenmesi buradaki Türkmenler için çok sevindirici oldu. Buradaki bir Osmanlı-Türk eserinin canlandırılması bize gurur veriyor. Dedelerimizin bu çarşıda anıları vardı. Çarşı, buradaki Türkmen toplumunun tarihinin önemli eseridir. Eski haline döndürülürse TİKA’ya minnettar kalırız" ifadelerini kullandı.

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